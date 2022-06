Résultat de la législative à Saint-Georges-sur-Cher : 2e tour en direct

19/06/22 18:12

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Saint-Georges-sur-Cher sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Saint-Georges-sur-Cher. En direct 18:12 - La coalition LFI-PS-EELV avait terminé sur la 3e marche à Saint-Georges-sur-Cher dimanche dernier La proportion des électeurs de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon sera une des énigmes de ces élections législatives au niveau national. Ces électeurs ont représenté 18,7% des suffrages dans la commune il y a 7 jours. Ce score est cependant à mettre en perspective avec les suffrages de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de l'élection présidentielle. Dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 15,19%, 3,64%, 1,62% et 2,6% en avril. Ce sont donc 23,05% de votants en réalité que pouvait viser la coalition LFI-PS-EELV-PC pour ces législatives à Saint-Georges-sur-Cher. 15:30 - À Saint-Georges-sur-Cher, la candidature Rassemblement National plébiscitée Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national pourrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Il convient cependant de tenir compte des spécificités locales, comme par exemple à Saint-Georges-sur-Cher. La candidature Rassemblement National a obtenu 29,05% des voix au soir du premier round de la législative dimanche 12 juin. Les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent avec dans l'ordre 28,09% et 18,7% des suffrages. 13:30 - La participation reste l'une des données les plus attendues de ces législatives 2022 à Saint-Georges-sur-Cher Plus de la moitié des électeurs ne s'est pas déplacée pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle au second tour cette année ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central au deuxième round des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 heures et seulement 35,33% à 17 h. Au cours des dernières années, les 2742 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, lors des législatives, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 51,37% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Georges-sur-Cher au premier tour, contre une abstention de 45,04% pour le tour deux. 10:30 - Le 2ème round des élections législatives 2022 est en cours à Saint-Georges-sur-Cher Bienvenue sur cette page où nous suivrons les grandes étapes de ce deuxième épisode des législatives 2022 à Saint-Georges-sur-Cher, jusqu'à ce que le résultat soit dévoilé. Se trouvent en lice les finalistes qualifiés dimanche dernier et les électeurs auront de nouveau jusqu'à 18 heures pour aller glisser leur bulletin dans l'urne ce dimanche de 2e tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

Résultats des législatives 2022 à Saint-Georges-sur-Cher - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Saint-Georges-sur-Cher aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription du Loir-et-Cher

Tête de liste Liste Reda Belkadi Nouvelle union populaire écologique et sociale Marc Fesneau Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Saint-Georges-sur-Cher - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Saint-Georges-sur-Cher

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription du Loir-et-Cher

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Georges-sur-Cher Marc Fesneau (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 31,97% 28,09% Reda Belkadi (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,31% 18,70% Michel Chassier Rassemblement National 22,34% 29,05% Malik Benakcha Les Républicains 7,42% 8,63% Frank Martin Reconquête ! 4,50% 6,14% Gildas Vieira Divers 3,66% 2,97% Hervé Mesnager Parti radical de gauche 3,20% 3,36% Fabienne Pomi Ecologistes 1,40% 1,34% Alain Lombard Divers extrême gauche 1,21% 1,73% Participation au scrutin Circonscription Saint-Georges-sur-Cher Taux de participation 50,20% 53,82% Taux d'abstention 49,80% 46,18% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,56% 2,32% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,68% 0,93% Nombre de votants 41 552 1 078

Le résultat de l' élection législative 2022 à Saint-Georges-sur-Cher est tombé. Au sein de la 1ère circonscription du Loir-et-Cher, les 2003 habitants de Saint-Georges-sur-Cher ont pris parti pour le représentant Rassemblement National. L'abstention parmi les habitants habilités à voter au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription électorale s'établit à 46%. Ce résultat ne concerne pour le moment que le vote de Saint-Georges-sur-Cher. Les habitants de 40 communes voisines pourraient encore faire évoluer le résultat de la législative dans la 1ère circonscription du Loir-et-Cher. Michel Chassier a réuni 29% des voix dans la localité. Il est suivi par Marc Fesneau (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Reda Belkadi (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui ramassent respectivement 28% et 19% des votes.

Législatives 2022 à Saint-Georges-sur-Cher : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens habitant à Saint-Georges-sur-Cher (41400) seront invités à participer aux législatives comme l'ensemble des Français. Durant l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait décroché 29% des suffrages au premier tour à Saint-Georges-sur-Cher, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et celui qui joua le rôle de 3e homme lors de la dernière élection avaient obtenu 26% et 15% des votes. Et alors retournement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le second tour en empochant 50% des votes face à Marine Le Pen (50%). Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en pole position du premier tour il y a deux mois.