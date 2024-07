Résultat des législatives 2024 à Saint-Sulpice-de-Pommeray (41000) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Saint-Sulpice-de-Pommeray, quel candidat vont retenir les électeurs de la gauche ? L'autre source de doute qui accompagne ces élections est celle du choix des électeurs de gauche après la création du Nouveau Front populaire au premier tour. Le bloc a récolté 28,06% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Or le Front populaire était absent lors du premier tour des législatives la semaine dernière à Saint-Sulpice-de-Pommeray. C'est un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui l'emportait au premier tour, avec 37,02 % des voix. La gauche restait en retrait en 2022 également, puisque c'est Marc Fesneau (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui l'emportait dans la ville.

20:58 - Le Rassemblement national favori à Saint-Sulpice-de-Pommeray pour les législatives ? L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus fort en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante même. La progression du RN est déjà puissante à Saint-Sulpice-de-Pommeray entre le score du mouvement nationaliste en 2022 (25,37%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (35,41%), de l'ordre de 10 points. Mais l'évolution se profile comme plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les instituts de sondages donnant au RN une progression de près de 130 à 160 sièges par rapport à la dernière élection des députés (89 sièges). Suffisant pour annoncer une implantation solide du parti dans la zone, et ce quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Le résultat des macronistes synonyme de sauvetage ce dimanche Reste maintenant à déterminer si la tendance au deuxième tour sera similaire ou non à celle de 2022. Lors des dernières législatives à Saint-Sulpice-de-Pommeray, le RN arrivait également à la seconde position sur le podium, 25,37% des habitants passés par les urnes s'étant tournés vers son binôme, contre 34,98% pour Marc Fesneau (La République en Marche) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 61,98%. Marc Fesneau s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Un rappel utile pour les résultats des législatives ce dimanche soir à Saint-Sulpice-de-Pommeray Marc Fesneau (Ensemble !) a réuni 37,02% des voix à Saint-Sulpice-de-Pommeray dimanche 30 juin 2024, au soir du premier tour de la législative. Marine Bardet (Rassemblement National) et Reda Belkadi (Divers gauche) suivaient en récupérant respectivement 35,41% et 13,88% des votants dans la ville. La circonscription n'a en revanche pas affiché les mêmes résultats que la cité, puisque c'est Marine Bardet qui y arrivait en première place, avec 35,22% devant Marc Fesneau avec 34,56% et Reda Belkadi avec 15,35%.

19:21 - Participation aux élections législatives 2024 à Saint-Sulpice-de-Pommeray : une hausse par rapport aux européennes ? Comment votent traditionnellement les habitants de cette ville ? En comparaison avec les européennes du 9 juin, la participation lors du 1er tour des législatives 2024 à Saint-Sulpice-de-Pommeray s'est accrue de 15 points, atteignant 70,85%. Début juin, au moment du scrutin européen, le taux de participation s'élevait effectivement à 55,77% au niveau de Saint-Sulpice-de-Pommeray (41). Le taux de participation était de 54,27% en 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée il y a quatre semaines. Elle atteignait 19,81% à 12 heures et 45,26% à 17 heures.

18:35 - 70,85% de participation lors de la première étape des législatives à Saint-Sulpice-de-Pommeray L'un des critères décisifs du scrutin législatif est à n'en pas douter le niveau d'abstention. Dans la ville, le pourcentage d'abstention lors du 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 29,15%. Pour mémoire, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 48,41% au premier tour. Au deuxième tour, 51,05% des votants ne se sont pas déplacés. Il y a 2 ans, pour le second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 20,42% dans la ville. L'abstention était de 21,71% au premier tour. L'inflation dans le pays et ses répercussions sur la vie des Français pourraient inciter les électeurs de Saint-Sulpice-de-Pommeray à s'intéresser plus fortement au scrutin.

17:29 - Saint-Sulpice-de-Pommeray : enjeux locaux et perspectives électorales Dans la ville de Saint-Sulpice-de-Pommeray, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des législatives ? La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Dans la commune, 27% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 9,87% ont 75 ans et plus. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (92,77%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 762 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (8,26%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (5,86%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Sulpice-de-Pommeray mettent en avant une diversité de qualifications, avec 27,2% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.