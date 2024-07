Résultat des législatives 2024 à Blois : les premiers chiffres du 2e tour

Ce dimanche, lors du deuxième tour des législatives à Blois, qu'en est-il de la participation ? Le pourcentage de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 à Blois était de 60,59%. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 67,0% des électeurs dans l'agglomération avaient pris part au scrutin. La participation était de 65,61% au deuxième tour, ce qui représentait 18 532 personnes. Pour rappel, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 45,3% au premier tour. Au second tour, 44,17% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Blois ? La perte de pouvoir d'achat est de nature à pousser les citoyens de Blois à s'intéresser plus fortement à l'élection.

17:29 - Élections législatives à Blois : impact de la démographie et de l'économie locale

Comment la population de Blois peut-elle affecter le résultat des législatives ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 18,7% et une densité de population de 1220 hab/km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (64,0%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 12 854 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 18,18% et d'une population étrangère de 17,06% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, évalué à 7,76% à Blois, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.