Résultat des législatives à Saint-Georges-sur-Cher - Election 2022 (41400)

12/06/22 21:11

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Georges-sur-Cher est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Loir-et-Cher

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription du Loir-et-Cher

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative à Saint-Georges-sur-Cher. Ce résultat ne concerne pour le moment que le vote de Saint-Georges-sur-Cher. Les habitants de 40 communes voisines pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans cette circonscription électorale. Le niveau de la participation parmi les électeurs autorisés à voter dans la commune pour la 1ère circonscription du Loir-et-Cher atteint 54%, ce qui représente 1 078 votants. Michel Chassier a accumulé 29% des votes. Marc Fesneau (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Reda Belkadi (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent avec dans l'ordre 28% et 19% des voix.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Georges-sur-Cher Marc Fesneau Ensemble ! (Majorité présidentielle) 31,97% 28,09% Reda Belkadi Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,31% 18,70% Michel Chassier Rassemblement National 22,34% 29,05% Malik Benakcha Les Républicains 7,42% 8,63% Frank Martin Reconquête ! 4,50% 6,14% Gildas Vieira Divers 3,66% 2,97% Hervé Mesnager Parti radical de gauche 3,20% 3,36% Fabienne Pomi Ecologistes 1,40% 1,34% Alain Lombard Divers extrême gauche 1,21% 1,73% Participation au scrutin Circonscription Saint-Georges-sur-Cher Taux de participation 50,20% 53,82% Taux d'abstention 49,80% 46,18% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,56% 2,32% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,68% 0,93% Nombre de votants 41 552 1 078

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Georges-sur-Cher sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:32 - Pour la Nupes, les 15,19% de Jean-Luc Mélenchon à Saint-Georges-sur-Cher convoités Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche reste une clé du résultat de ces élections législatives, à Saint-Georges-sur-Cher comme dans le reste du pays. Cet électorat représentait 15,19% des suffrages le 10 avril dernier dans la ville. N'oublions pas non plus les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 3,64% et 1,62% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un total estimé à 20,45% pour la coalition LFI-PS-EELV. 16:30 - Les enquêtes d'opinion, un indicateur pour le résultat des législatives 2022 à Saint-Georges-sur-Cher ? A la dernière présidentielle, à Saint-Georges-sur-Cher, Marine Le Pen se propulsait à la tête du vote avec 29,35% des voix, devant Emmanuel Macron à 25,91%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon avec 15,19% et Éric Zemmour à 7,27%. Par contre à l’échelle nationale, Emmanuel Macron achevait cette première bataille avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les indicateurs nationaux des dernières semaines viendront probablement infléchir ce tableau et donc le résultat des législatives à Saint-Georges-sur-Cher. Et pour rappel, la majorité LREM-Ensemble a baissé à un cheveu de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon le dernier Ipsos pour France Télévision, Radio France mais aussi pour Le Monde). Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. 14:30 - L'abstention reste le chiffre clé de ces élections législatives à Saint-Georges-sur-Cher Le niveau d'abstention constituera indiscutablement un critère clé de ce scrutin législatif 2022 à Saint-Georges-sur-Cher. La baisse du pouvoir d'achat est capable de modifier les choix que feront les habitants de Saint-Georges-sur-Cher (41400). Pour le second tour de l'élection présidentielle, sur les 1 989 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 79,16% s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 79,59% au premier tour, ce qui représentait 1 583 personnes. Pour rappel, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour. 11:30 - Quels étaient les chiffres de l'abstention à Saint-Georges-sur-Cher en 2017 ? Au fil des élections passées, les 2 742 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Pendant les précédentes législatives, le taux d'abstention avait représenté 51,37% au premier tour au sein de Saint-Georges-sur-Cher, à comparer avec une abstention de 45,04% au deuxième round. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une participation en berne à l'image des élections législatives de 2017 ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, moins qu'en 2012. 09:30 - Les législatives 2022 se terminent à 18 heures à Saint-Georges-sur-Cher 9 candidats veulent rejoindre l'Assemblée dans la seule circonscription de Saint-Georges-sur-Cher ce dimanche 12 juin 2022, pour le 1er tour des élections législatives 2022. Un niveau de candidats au niveau des autres circonscriptions (10 candidatures en moyenne). Et les 1989 citoyens de la métropole auront jusqu'à 18 heures pour se déplacer dans les 2 bureaux de vote et décider qui ils veulent envoyer à l'Assemblée à l'issue de ce premier tour.

Législatives 2022 à Saint-Georges-sur-Cher : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens habitant à Saint-Georges-sur-Cher (41400) seront invités à participer aux législatives comme l'ensemble des Français. Durant l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait décroché 29% des suffrages au premier tour à Saint-Georges-sur-Cher, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et celui qui joua le rôle de 3e homme lors de la dernière élection avaient obtenu 26% et 15% des votes. Et alors retournement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le second tour en empochant 50% des votes face à Marine Le Pen (50%). Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en pole position du premier tour il y a deux mois.