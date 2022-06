Résultat des législatives à Saint-Germain-des-Fossés - Election 2022 (03260) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Saint-Germain-des-Fossés

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Germain-des-Fossés est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans l'Allier

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de l'Allier

Le résultat de l' élection législative à Saint-Germain-des-Fossés est dorénavant publié. C'est le candidat Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a obtenu le plus de voix de la part des 2607 habitants de Saint-Germain-des-Fossés de la 1ère circonscription de l'Allier. Yannick Monnet a raflé 24% des suffrages. Marie Cibert (Rassemblement National) et Michel Barbarin (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) reçoivent respectivement 23% et 23% des voix. Les citoyens des 125 autres communes rattachées à cette circonscription électorale voteront-ils comme ceux de Saint-Germain-des-Fossés ? Le taux d'abstention parmi les électeurs autorisés à fréquenter les urnes dans la commune à l'échelle de la 1ère circonscription de l'Allier atteint 53% (soit 1 375 non-votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Germain-des-Fossés Yannick Monnet Nouvelle union populaire écologique et sociale 30,57% 23,66% Michel Barbarin Ensemble ! (Majorité présidentielle) 19,44% 22,82% Marie Cibert Rassemblement National 19,40% 23,32% Roger Litaudon Les Républicains 12,33% 9,56% Jean Mallot Divers gauche 7,80% 8,39% Pierre de Nicolay Reconquête ! 5,24% 4,11% Fabien Malavaud Divers droite 2,11% 1,17% Marion Sennepin Ecologistes 1,75% 5,20% Jean-Marc Collot Divers extrême gauche 1,37% 1,76% Participation au scrutin Circonscription Saint-Germain-des-Fossés Taux de participation 51,25% 47,26% Taux d'abstention 48,75% 52,74% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,09% 2,19% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,90% 1,06% Nombre de votants 45 789 1 232

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Germain-des-Fossés sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:01 - Quel résultat à Saint-Germain-des-Fossés pour la coalition de gauche ? Dans les 3 bureaux de vote de Saint-Germain-des-Fossés, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon au 1er tour de la présidentielle seront peut être déterminantes ce dimanche pour les législatives. Le candidat de gauche avait cumulé 16,49% des suffrages lors de la présidentielle dans la localité. Les transferts des votes écologistes et socialistes sont aussi à considérer ce dimanche dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 2,66% et 1,44% au premier tour de la présidentielle. Ce qui donne un total probable de 20,59% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale". 16:30 - À Saint-Germain-des-Fossés, des sondages aussi révélateurs qu'en France ? Les tendances nationales des dernières semaines auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Saint-Germain-des-Fossés ce dimanche. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. La majorité présidentielle est tombée à un trait de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les sondages juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon le dernier Ipsos pour France Télévision, Radio France mais aussi pour Le Monde). Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%. Or Marine Le Pen avait glané la tête du vote au dernier scrutin présidentiel à Saint-Germain-des-Fossés avec 31,01% des votes exprimés, au premier tour. Emmanuel Macron arrivait à la deuxième place à 26,01%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 16,49% et Valérie Pécresse à 5,21%. Par contre à l’échelle nationale, Emmanuel Macron prenait le leadership de ce premier round avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois, et Jean-Luc Mélenchon à 22%. 14:30 - L'un des enjeux majeurs de ces élections législatives à Saint-Germain-des-Fossés reste la participation L'un des critères décisifs de ces législatives sera le taux de participation à Saint-Germain-des-Fossés. La guerre aux portes de l'Europe serait par exemple capable de favoriser le taux d'abstention à Saint-Germain-des-Fossés. Pour le second tour de la dernière présidentielle, sur les 2 605 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 74,85% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 74,36% au premier tour, ce qui représentait 1 937 personnes. En comparaison, à l'échelle du pays, la participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record. 11:30 - Un record d'abstention peut-il influencer les résultats des élections législatives à Saint-Germain-des-Fossés ? L'observation des scrutins passés est l'occasion de cerner davantage le vote des habitants de cette commune. Cinq ans plus tôt, pendant les législatives, le taux d'abstention avait représenté 55,23% au premier tour dans la commune à Saint-Germain-des-Fossés. L'abstention était de 50,74% pour le second round. Le premier tour de scrutin de ce 12 juin pourra-t-il établir le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée au premier tour des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - Les infos clés des législatives 2022 à Saint-Germain-des-Fossés La commune de Saint-Germain-des-Fossés ne couvre qu'une seule circonscription législative, de quoi faciliter la vie des électeurs qui ont jusqu'à 18 heures pour se prononcer. 9 candidats sont en lice pour cette élection législative à Saint-Germain-des-Fossés soit le même chiffre que dans le reste du pays. Découvrez tous les résultats dès 20 heures dans cet espace.

Législatives 2022 à Saint-Germain-des-Fossés : les enjeux

Comme partout en France, les habitants de Saint-Germain-des-Fossés (03) seront amenés à participer aux élections législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 31,01% des votes au premier tour à Saint-Germain-des-Fossés, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur de La République En Marche et le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 26,01% et 16,49% des voix. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Germain-des-Fossés avec 51,36% des votes. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 48,64% des suffrages. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette localité où Marine Le Pen est arrivée en pole position du premier tour il y a deux mois.