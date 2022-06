Résultat de la législative à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe : 2e tour en direct

19/06/22 18:08

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Saint-Germain-la-Blanche-Herbe sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Saint-Germain-la-Blanche-Herbe. En direct 18:08 - Quel poids pour la Nouvelle union poulaire ? Le point de départ pour la coalition LFI-PS-EELV-PC était de 38,19% avant ces législatives à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe. L'équivalent du cumul des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Les inscrits de Saint-Germain-la-Blanche-Herbe ont pourtant concédé 35,01% de leurs votes à la Nupes de Jean-Luc Mélenchon, pour la première manche de la législative 2022. La Nupes avait ainsi terminé première. 15:30 - À Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale bien placée A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme du deuxième tour des législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen pourrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. De leur côté, les Républicains maintiendraient entre 40 et 65 députés. Il faut bien entendu prendre en compte les particularités locales, comme par exemple à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe. Lors du 1er round des élections législatives, dimanche 12 juin, les citoyens de Saint-Germain-la-Blanche-Herbe ont plébiscité la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à qui ils ont accordé 35,01% des votes. En 2e place, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) capte 31,38% des suffrages. A la troisième position, la candidature Rassemblement National décroche 14,05% des votes. 13:30 - Un record d'abstention peut-il impacter les résultats des législatives à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe ? Plus de la moitié des Français ne s'est pas déplacée pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle au deuxième tour cette année ? Pour mémoire, au niveau national en 2017, le pourcentage de participation aux législatives s'élevait à 42,64% au second round et 55,4% en 2012. Les jeunes générations montrent la plupart du temps une indifférence pour les élections nationales, cette réalité peut-elle s'inverser pour le deuxième tour des élections législatives ? Cinq ans plus tôt, lors des législatives, 1736 personnes habilitées à voter à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 50,0%). Le taux de participation était de 41,24% pour le second round. 10:30 - Le 2e tour des législatives a démarré à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe Bonjour et bienvenue dans ce direct où nous tenterons de donner les clés de ce 2e volet des élections législatives 2022 à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, jusqu'à la publication des résultats. Les candidats dans la seule circonscription de la cité doivent être définitivement départagés ce soir. Et les électeurs ont jusqu'à 19 heures pour se prononcer ce dimanche dans l'unique bureau de vote de la commune.

Résultats des législatives 2022 à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription du Calvados

Tête de liste Liste Fabrice Le Vigoureux Ensemble ! (Majorité présidentielle) Emma Fourreau Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription du Calvados

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Germain-la-Blanche-Herbe Emma Fourreau (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 35,81% 35,01% Fabrice Le Vigoureux (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,25% 31,38% Sophie Simonnet Les Républicains 13,87% 8,55% Josseline Liban Rassemblement National 10,64% 14,05% Anne-Laure Chahine Reconquête ! 2,90% 2,81% Florent Thomas Ecologistes 1,81% 1,99% Marlène Blouin Droite souverainiste 1,47% 1,41% Pierre Casevitz Divers extrême gauche 1,34% 2,69% Jérémy Gallois Divers gauche 1,03% 1,05% Blaise Corbery Divers gauche 0,88% 1,05% Participation au scrutin Circonscription Saint-Germain-la-Blanche-Herbe Taux de participation 53,34% 52,68% Taux d'abstention 46,66% 47,32% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,51% 1,83% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,52% 0,46% Nombre de votants 38 832 874

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale décroche la première position chez les 1659 électeurs inscrits dans la 1ère circonscription du Calvados habitant à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe. Le taux d'abstention s'élève à 47% des électeurs autorisés à se rendre aux bureaux de vote au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription législative (785 non-votants). Reste encore à savoir si les citoyens des 24 autres communes rattachées à la 1ère circonscription du Calvados feront les mêmes choix que ceux de Saint-Germain-la-Blanche-Herbe. Emma Fourreau a recueilli 35% des votes au niveau de la ville. Elle devance Fabrice Le Vigoureux (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Josseline Liban (Rassemblement National) qui captent respectivement 31% et 14% des votes.

Législatives 2022 à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe : les enjeux

Quelle sera l'issue finale des élections législatives à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe (14280) ? Elles auront lieu très exactement les 12 et 19 juin 2022. Avec un premier tour en sa faveur en avril, le président fraîchement réélu pourra-t-il faire confiance à cette ville pour avoir une majorité des députés de l'Assemblée nationale ? A l'occasion de la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 31.8% des votes au premier tour à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 27.0% et 17.8% des suffrages. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de Saint-Germain-la-Blanche-Herbe avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui accordant 66.7% des suffrages, abandonnant donc à Marine Le Pen 33.3% des voix.