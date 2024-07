Résultat des législatives 2024 à Tilly-sur-Seulles (14250) – 2e tour [PUBLIE]

20:58 - Le Rassemblement national en chiffres lors des législatives 2022 à Tilly-sur-Seulles

Le résultat des législatives 2024 à l'échelle locale sera analysé au prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. La progression du RN se montre déjà solide à Tilly-sur-Seulles entre le score du mouvement nationaliste en 2022 (26,3%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (41,63%), de l'ordre de 15 points. Mais l'ascension s'annonce plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les sondeurs offrant au RN un résultat ouvrant la voie à près de 250 sièges dans l'ensemble du pays, beaucoup plus que les 89 de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver vainqueur localement ce 7 juillet, si la dynamique suivait la même logique que pour les élections européennes, avec aussi et surtout un report de voix favorable.