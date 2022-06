Résultat de la législative à Saint-Herblain : 2e tour en direct

19/06/22 11:07

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative à Saint-Herblain. Au sein de la 3ème circonscription de la Loire-Atlantique, les 32901 électeurs de Saint-Herblain ont penché pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le taux d'abstention parmi les citoyens autorisés à se rendre aux bureaux de vote au sein de la commune au niveau de la 3ème circonscription de la Loire-Atlantique atteint 50% (soit 16 518 non-votants). Ségolène Amiot a réuni 42% des suffrages dans la ville. Anne-France Brunet (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Véronique Jarry (Rassemblement National) la suivent grâce à 30% et 10% des votes. Reste à savoir si les électeurs des 7 autres communes faisant partie de cette circonscription feront les mêmes choix que ceux de Saint-Herblain.

Durant la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 30,9% des suffrages au premier tour à Saint-Herblain. Celui qui était candidat à sa réélection avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 29,2% et 13,3% des voix. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les votants de Saint-Herblain avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui accordant 75,0% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 25,0% des suffrages. Les votants de cette agglomération feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les citoyens vivant à Saint-Herblain (Loire-Atlantique) seront incités à contribuer aux résultats des élections législatives comme partout en France. Vers quel candidat iront-ils ?