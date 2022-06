En direct

18:44 - Que vont choisir les électeurs de gauche à Saint-Herblain ? Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle en avril dernier si la totalité du scrutin s'était jouée à Saint-Herblain. Les reports des suffrages d'EELV et du PS sont aussi à regarder de près ce dimanche dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 8,23% et 2,73% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui donne un potentiel de 40,11% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans la commune.

16:30 - Que peuvent dire les grandes tendances des législatives 2022 pour Saint-Herblain ? Les mouvements nationaux des ultimes semaines auront probablement un écho à Saint-Herblain dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à arriver à un minuscule point avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria), avec un Rassemblement national troisième, juste en dessous des 20%. Lors de la dernière élection, à Saint-Herblain, Emmanuel Macron achevait la course en pôle position avec 30,93% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 29,15%. Arrivaient ensuite Marine Le Pen, en troisième position à 13,28% et Yannick Jadot à 8,23%.

14:30 - L'abstention demeure l'un des enjeux majeurs de ces élections législatives 2022 à Saint-Herblain À Saint-Herblain, le taux d'abstention constituera un critère décisif de ce scrutin législatif. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée en avril dernier. Elle atteignait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a deux mois, lors du second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 70,92% des électeurs de la ville, à comparer avec un taux de participation de 74,37% au premier tour, c'est-à-dire 24 325 personnes. La guerre entre l'Ukraine et la Russie et ses répercussions en matière économique et énergétique sont de nature à détourner l'attention des habitants de Saint-Herblain (44800) de leur devoir civique.

11:30 - Un nouveau record d'abstention peut-il être battu à Saint-Herblain à l'occasion des législatives 2022 ? L'étude des dernières élections permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Cinq ans plus tôt, lors des élections législatives, 55,49% des électeurs de Saint-Herblain avaient déserté les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 46,94% pour le round numéro deux. Les résultats des législatives 2022 sont aussi espérés que le pourcentage de participation qui est souvent trop bas durant de ce type de scrutin. Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le taux de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, c’était déjà moins qu’en 2012.