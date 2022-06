Résultat des législatives à Saint-Jean-Bonnefonds - Election 2022 (42650) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Saint-Jean-Bonnefonds

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Jean-Bonnefonds est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans la Loire

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Loire

Le résultat de l' élection législative 2022 à Saint-Jean-Bonnefonds a été publié par le ministère de l'Intérieur. Les 4802 électeurs de Saint-Jean-Bonnefonds votant dans la 1ère circonscription de la Loire ont désigné la candidature Divers gauche lors du 1er tour des législatives 2022. Le niveau de l'abstention parmi les électeurs autorisés à voter dans la commune pour cette circonscription électorale s'élève à 53%, ce qui représente 2 567 non-votants. Pierrick Courbon a recueilli 27% des votes. Marie Simon (Rassemblement National) capte 24% des votes. A la troisième place, Quentin Bataillon (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) décroche 21% des voix. Ces chiffres ne traduisent toutefois pas la totalité des votes au niveau de la circonscription : 5 autres communes participent aussi au résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Loire.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Jean-Bonnefonds Quentin Bataillon Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,50% 20,56% Laetitia Copin Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,60% 16,38% Pierrick Courbon Divers gauche 21,92% 26,98% Marie Simon Rassemblement National 18,13% 24,39% Samia Dussart Reconquête ! 4,88% 4,64% Alexia Ostyn Union des Démocrates et des Indépendants 4,49% 3,69% Frédérique Colombet Ecologistes 1,31% 0,91% Anne-Audrey Perrin-Patural Divers centre 1,15% 0,91% Pascale Fedinger Parti radical de gauche 0,92% 0,68% Romain Brossard Divers extrême gauche 0,64% 0,64% Yakup Harmanci Divers 0,47% 0,23% Participation au scrutin Circonscription Saint-Jean-Bonnefonds Taux de participation 44,99% 46,54% Taux d'abstention 55,01% 53,46% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,87% 1,12% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,34% 0,54% Nombre de votants 29 057 2 235

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Jean-Bonnefonds sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:01 - Pour la gauche, les 21,2% de Mélenchon à Saint-Jean-Bonnefonds font saliver Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 21,2% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 5 bureaux de vote de Saint-Jean-Bonnefonds il y a deux mois. Les conversions des votes d'EELV et du PS ne sont pas non plus à négliger ce soir dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 5,52% et 1,67% au premier tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc potentiellement atteindre 28,39% à Saint-Jean-Bonnefonds pour ces élections légilsatives. 16:30 - À Saint-Jean-Bonnefonds, des sondages aussi parlants ? À Saint-Jean-Bonnefonds, Marine Le Pen avait pu grimper à la meilleure place de la dernière présidentielle avec 26,84% des voix, devant Emmanuel Macron à 25,45%. Arrivaient ensuite, avec 21,2%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 8,1%, Éric Zemmour. Les mouvements nationaux des derniers jours boulverseront sans doute ces équilibres et donc le résultat des législatives dans la commune ce dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Or la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à descendre à un petit point avant la trêve, devant un Rassemblement national en embuscade, à près de 20%. 14:30 - A la lumière de la récente présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Saint-Jean-Bonnefonds ? À Saint-Jean-Bonnefonds, l'un des critères déterminants du scrutin législatif 2022 sera indéniablement le niveau de participation. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses retombées sur les prix des matières premières sont de nature à pousser les citoyens de Saint-Jean-Bonnefonds (42650) à se désintéresser du scrutin. En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, 72,95% des électeurs inscrits dans la ville avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 77,35% au premier tour, soit 3 694 personnes. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - La participation va-t-elle encore baisser lors des législatives 2022 à Saint-Jean-Bonnefonds ? Avec une abstention qui continue de grimper lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Pour rappel, au niveau de la France en 2017, la participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, déjà moins qu'en 2012. Au cours des dernières années, les 6 696 habitants de cette agglomération ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, durant les élections législatives, parmi les 4 784 inscrits sur les listes électorales à Saint-Jean-Bonnefonds, 46,82% avaient pris part au scrutin au premier tour. La participation était de 39,21% au deuxième round. 09:30 - A quelle heure se terminent les législatives à Saint-Jean-Bonnefonds ? Les paramètres de ces élections législatives à Saint-Jean-Bonnefonds sont simples : la ville ne couvre qu'une seule circonscription où s'affrontent 11 candidats. Un nombre d'impétrants comparable à celui des autres circonscriptions françaises. Autre point clé: les électeurs auront jusqu'à 18 heures ce soir pour faire leur choix parmi eux. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été prolongé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour minimiser l'abstention.

Législatives 2022 à Saint-Jean-Bonnefonds : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 26.8% des suffrages au premier tour à Saint-Jean-Bonnefonds. L'actuelle députée du Pas-de-Calais avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25.5% et 21.2% des voix. Et finalement retournement de situation : Emmanuel Macron était, quinze jours plus tard, ressorti en tête du second tour grâce à 55.9% des suffrages face à Marine Le Pen (44.1%). En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette agglomération, Marine Le Pen et le RN seront-ils capables de rafler un fauteuil de député dans cette circonscription ? Quel sera le résultat des élections législatives à Saint-Jean-Bonnefonds (Loire) ? Elles se dérouleront les 12 et 19 juin prochains.