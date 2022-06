Résultat de la législative à Saint-Jeannet : en direct

17:19 - Que peuvent dire les grandes tendances des législatives 2022 pour Saint-Jeannet ?

A la dernière élection présidentielle, à Saint-Jeannet, Marine Le Pen obtenait la tête du vote avec 25,62% des voix, devant Emmanuel Macron à 24,76%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon, en troisième position avec 17,0% et Éric Zemmour à 12,12%. Les mouvements nationaux des dernières semaines viendront peut-être modifier ce tableau lors des législatives dans la ville ce dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Il faut se rappeler que la Nupes a vu son score bondir très près de la majorité présidentielle dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Pendant ce temps, le RN a passé la barre des 19%.