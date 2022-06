Résultat de la législative à Saint-Jeoire-Prieuré : 2e tour en direct

En direct

18:43 - Qu'ont fait les électeurs de la Nupes il y a une semaine dans la ville ? La proportion des électeurs du bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche reste un des enjeux de ces élections législatives 2022 à l'échelle nationale. Le candidat de gauche avait cumulé 18,12% des suffrages à Saint-Jeoire-Prieuré dimanche dernier. Mais ce score est tout de même à comparer avec les voix de gauche que pouvait espérer la Nupes après l'élection présidentielle. Or dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 14,35%, 5,96%, 1,96% et 2,24% le 10 avril. Ce sont donc 24,51% d'électeurs en réalité que pouvait viser la Nupes pour ces législatives à Saint-Jeoire-Prieuré.

15:30 - Vers une défaite pour la candidature Les Républicains à Saint-Jeoire-Prieuré ? D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue du second tour des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen pourrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des spécificités locales. Le 12 juin dernier au soir du 1er round, les électeurs de Saint-Jeoire-Prieuré ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qu'ils ont gratifiée de 26,26% des bulletins de vote. Elle est arrivée devant les représentants Les Républicains et Rassemblement National qui décrochent respectivement 21,63% et 20,93% des voix.

13:30 - L'un des enjeux majeurs de ces législatives à Saint-Jeoire-Prieuré demeure l'abstention Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il faut analyser les résultats des dernières élections. Cinq ans plus tôt, au moment des élections législatives, sur les 1170 inscrits sur les listes électorales à Saint-Jeoire-Prieuré, 47,01% s'étaient rendus aux urnes au premier tour. Le taux de participation était de 38,55% pour le second tour. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections législatives ? Pour rappel, au niveau national en 2017, l'abstention aux élections législatives représentait 57,36% au deuxième round et 44,6% en 2012.