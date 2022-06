20:04 - Que vont choisir les supporters de gauche à Saint-Jeoire-Prieuré ?

Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 14,35% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle dans l'unique bureau de vote de Saint-Jeoire-Prieuré le dimanche 10 avril dernier. Et c'est encore sans compter les suffrages écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 5,96% et 1,96% au 1er tour de la présidentielle. Autrement dit une réserve de voix de 7,92% du côté de la gauche, et donc 22,27 en comptant le score de Mélenchon.