Résultat de la législative à Saint-Jorioz : en direct

12/06/22 11:08

Bonjour et bienvenue dans ce live où nous suivrons les moments clés de cette 1re étape des législatives à Saint-Jorioz, jusqu'à la révélation des résultats. Il y a 15 candidats dans la circonscription de la cité (contre une dizaine dans les autres) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour aller glisser leur bulletin dans l'urne ce dimanche de premier tour dans les 5 bureaux de vote de la commune.

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Union des Démocrates et des Indépendants

Quel impétrant à l'Assemblée nationale installeront en tête des résultats des législatives les habitants de Saint-Jorioz à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin 2022 ? Lors de la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait décroché 37,9% des suffrages au premier tour à Saint-Jorioz. Celui qui fut ministre de l'Economie de Hollande avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 15,2% et 13,2% des voix. Le choix des habitants de Saint-Jorioz était resté constant au second tour au profit d'Emmanuel Macron (71,2% des votes), abandonnant donc 28,8% des voix à Marine Le Pen. Le président nouvellement réélu aura-t-il la possibilité d'acquérir une majorité des députés de l'Assemblée nationale au vu des votes qu'il a recueillis dans cette agglomération dès le premier tour de la présidentielle ?