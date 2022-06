Résultat de la législative à Saint-Laurent-Blangy : en direct

12/06/22 10:55

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Laurent-Blangy sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 10:55 - Quelques infos clés pour les législatives 2022 à Saint-Laurent-Blangy Cela fait déjà plusieurs heures qu'on vote à Saint-Laurent-Blangy et il n'est pas trop tard pour donner de la voix puisque les bureaux de vote de la cité seront ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 13 prétendants qui sont candidats dans l'unique circonscription correspondant à la commune, un nombre plutôt supérieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions françaises.

Résultat des élections législatives 2022 à Saint-Laurent-Blangy

Les élections législatives 2022 auront lieu à Saint-Laurent-Blangy comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription du Pas-de-Calais

Tête de liste Liste Emmanuelle Lapouille Les Républicains Alban Heusèle Rassemblement National Morgane Rengard Nouvelle union populaire écologique et sociale Béatrice Bouffart Divers extrême gauche Véronique Loir Droite souverainiste Isabelle Georget Reconquête ! Sébastien Peugnet Divers Nathalie Zayonnet Ecologistes Bruno Ladsous Ecologistes Philippe La Grange Parti radical de gauche Pauline Nayet Divers gauche Arnaud Kosbur Divers Jacqueline Maquet Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Législatives 2022 à Saint-Laurent-Blangy : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 30% des suffrages au premier tour à Saint-Laurent-Blangy. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 28% et 21% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Laurent-Blangy gratifié de 53% des suffrages. Marine Le Pen avait récupéré 47% des suffrages. Avec un premier tour en sa faveur le 10 avril dernier, le président fraîchement réélu pourra-t-il se fier à cette agglomération pour obtenir une majorité des députés de l'Assemblée ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les électeurs domiciliés à Saint-Laurent-Blangy (62) seront incités à participer aux législatives 2022 comme tous les Français.