Résultat de la législative à Saint-Laurent-d'Agny : 2e tour en direct

En direct

18:41 - La coalition de gauche si proche à Saint-Laurent-d'Agny Un des enjeux de ces élections législatives, en France, reste le résultat du bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche. À Saint-Laurent-d'Agny, son candidat avait obtenu 23,95% des suffrages lors du premier tour. Mais ce premier résultat est néanmoins à analyser au regard des suffrages de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de la présidentielle. Or dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 17,48%, 7,75%, 1,44% et 1,99% en avril. Ce sont donc 28,66% de votants en réalité que pouvait viser la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives à Saint-Laurent-d'Agny.

15:30 - À Saint-Laurent-d'Agny, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) en première place A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Les Républicains conserveraient entre 40 et 65 députés. Mais on ne peut faire abstraction des spécificités électorales de chaque territoire. Avec 35,97% des voix, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Saint-Laurent-d'Agny pour le premier tour de l'élection législative dimanche 12 juin 2022. Les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Les Républicains la suivent grâce à respectivement 23,95% et 15,21% des suffrages.

13:30 - A la proclamation des résultats des législatives 2022, quel sera la participation à Saint-Laurent-d'Agny ? Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des législatives ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le taux de participation aux législatives représentait 42,64% au second tour, c'était bien plus qu'au premier tour. Au cours des rendez-vous électoraux passés, les 2200 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, au moment des élections législatives, 1826 électeurs de Saint-Laurent-d'Agny avaient pris part au vote au premier tour (soit 54,6%). La participation était de 45,89% pour le dernier round.