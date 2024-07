Résultat des législatives 2024 à Givors : les premiers chiffres du 2e tour

18:28 - Une baisse de la participation peut-elle influencer le résultat au second tour à Givors ?

Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet 2024, lors du second tour des élections législatives à Givors ? L'abstention s'élevait à 44,11% à Givors lors du 1er tour des élections législatives 2024. Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 42,81% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 34,24% au premier tour. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 67,44% au premier tour et 69,28% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Givors ? Les habitants des petites communes se déplacent couramment plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle changer pour les législatives à Givors ?