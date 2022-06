Résultat des législatives à Saint-Laurent-d'Agny - Election 2022 (69440) [PUBLIE]

12/06/22 22:35

Le résultat de l' élection législative 2022 à Saint-Laurent-d'Agny a été publié par le ministère de l'Intérieur. C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a amassé le plus de bulletins de votes de la part des 1837 électeurs de Saint-Laurent-d'Agny de la 11ème circonscription du Rhône. Jean-Luc Fugit a obtenu 36% des voix. Il arrive devant Abdel Yousfi (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Paul Vidal (Les Républicains) qui recueillent dans l'ordre 24% et 15% des voix. Le taux de participation parmi les habitants habilités à voter au sein de la commune au niveau de la 11ème circonscription du Rhône atteint 54% (soit 987 votants). Ce résultat ne concerne présentement que le vote de Saint-Laurent-d'Agny. Les habitants de 37 communes proches pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans cette circonscription électorale.

La proclamation des résultats des législatives 2022 est aussi espérée que le pourcentage de participation qui est toujours très bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Voici les chiffres de 2017 au niveau de l'Hexagone : le pourcentage de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette localité lors des élections antérieures ? En 2017, durant les législatives, sur les 1 826 personnes en âge de voter à Saint-Laurent-d'Agny, 54,11% avaient boudé les urnes au premier tour. L'abstention était de 45,4% pour le second tour.

Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Saint-Laurent-d'Agny, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 22,89% dans la commune, contre un taux d'abstention de 18,65% au premier tour. La flambée des prix qui grève le budget des ménages cumulée avec les craintes provoquées par la guerre en Ukraine pourraient entre autres favoriser l'abstention à Saint-Laurent-d'Agny.

Avec 34,61% des votes exprimés, au premier round à Saint-Laurent-d'Agny, Emmanuel Macron avait gagné la tête du vote lors de la dernière élection présidentielle. Marine Le Pen terminait à la deuxième place à 17,55%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 17,48% et Éric Zemmour à 7,88%. Les dynamiques nationales des dernières semaines modifieront certainement la situation et donc le résultat des législatives à Saint-Laurent-d'Agny au 1er tour. Et pour rappel, la majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rabougrir dans les intentions de vote jusqu'à atteindre 1 minuscule point vendredi soir (27% contre 28% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national en embuscade, au-dessus de 19%.

Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 17,48% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle à Saint-Laurent-d'Agny le dimanche 10 avril dernier. Et c'est sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 7,75% et 1,44% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un total théorique de 26,67% pour le bloc LFI-PS-EELV.

