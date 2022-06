Résultat de la législative à Saint-Laurent-de-Chamousset : 2e tour en direct

Dans l'unique bureau de vote de Saint-Laurent-de-Chamousset, les voix qui avaient choisi la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés lors du premier tour des législatives seront sans doute décisives ce dimanche pour le deuxième tour du scrutin. Le candidat de gauche avait obtenu 20,06% des suffrages dimanche dernier. Mais ce premier résultat est néanmoins à évaluer au regard des voix de gauche qui pouvaient tomber dans l'escarcelle de la Nupes après l'élection présidentielle. Dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 14,48%, 4,8%, 1,54% et 1,81% le 10 avril. Autrement dit une réserve de voix de 22,63% du côté des électeurs de gauche.

15:30 - À Saint-Laurent-de-Chamousset, la candidature Les Républicains plébiscitée

A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. Les Républicains maintiendraient entre 40 et 65 députés. De son côté, le Rassemblement national devrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Il faudra cependant tenir compte des habitudes locales, comme à Saint-Laurent-de-Chamousset. La candidature Les Républicains a raflé 39,68% des suffrages pour le 1er tour des législatives dimanche 12 juin 2022. Les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale captent dans l'ordre 22,4% et 20,06% des votes.