Résultat des législatives à Saint-Laurent-de-Chamousset - Election 2022 (69930) [PUBLIE]

12/06/22 22:35

Résultat des législatives 2022 à Saint-Laurent-de-Chamousset

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Laurent-de-Chamousset est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Rhône

Résultat de la législative dans la 10ème circonscription du Rhône

Le résultat de la législative à Saint-Laurent-de-Chamousset est connu. A l'occasion du premier round des élections législatives 2022, les électeurs de Saint-Laurent-de-Chamousset inscrits dans la 10ème circonscription du Rhône ont choisi la représentante Les Républicains. L'abstention parmi les électeurs autorisés à voter dans la commune au niveau de la 10ème circonscription du Rhône s'élève à 50%. Sophie Cruz a obtenu 40% des voix. Elle est suivie par Thomas Gassilloud (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Michèle Edery (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui captent dans l'ordre 22% et 20% des suffrages. Reste encore à savoir si les citoyens des 40 autres communes rattachées à cette circonscription électorale voteront comme ceux de Saint-Laurent-de-Chamousset.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Laurent-de-Chamousset Thomas Gassilloud Ensemble ! (Majorité présidentielle) 36,10% 22,40% Michèle Edery Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,56% 20,06% Sophie Cruz Les Républicains 16,07% 39,68% Agnès Marion Reconquête ! 11,31% 8,78% Gerbert Rambaud Droite souverainiste 7,87% 5,56% Xavier Ulubas Ecologistes 3,09% 1,90% Fatiha Chanelet Divers droite 1,16% 0,88% Sébastien Ruiz Ecologistes 0,96% 0,00% Gilles Bompard Divers extrême gauche 0,87% 0,73% Participation au scrutin Circonscription Saint-Laurent-de-Chamousset Taux de participation 52,72% 49,75% Taux d'abstention 47,28% 50,25% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,20% 2,28% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,31% 0,43% Nombre de votants 52 397 702

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Laurent-de-Chamousset sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:13 - Du côté de la Nupes, les 14,48% de Mélenchon à Saint-Laurent-de-Chamousset scrutés Jean-Luc Mélenchon avait atteint 14,48% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle à Saint-Laurent-de-Chamousset le dimanche 10 avril dernier. Et c'est sans compter les suffrages d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 4,8% et 1,54% au premier tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un potentiel de 20,82% pour le bloc LFI-PS-EELV dans la commune. 16:30 - Les sondages, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 à Saint-Laurent-de-Chamousset ? La majorité LREM-Ensemble a vu son résultat chuter très près de de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les intentions de vote avant la trêve (28% contre 27% dans le sondage Elabe des 3 et 6 juin). Le RN de Marine Le Pen, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces tendances nationales des dernières heures auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Saint-Laurent-de-Chamousset dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. A l'issue du dernier vote de, à Saint-Laurent-de-Chamousset, Emmanuel Macron atteignait meilleure place au 1er tour de l'élection avec 30,14% des voix, devant Marine Le Pen à 25,34%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon avec 14,48% et Valérie Pécresse à 7,24%. Un verdict à comparer avec ce qui a eu lieu en France : un Emmanuel Macron en tête à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. 14:30 - Selon les chiffres de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Saint-Laurent-de-Chamousset ? Le taux de participation sera immanquablement l'un des critères importants de ces élections législatives 2022 à Saint-Laurent-de-Chamousset. La guerre entre la Russie et l'Ukraine ainsi que son impact sur les prix des matières premières sont notamment susceptibles de favoriser le pourcentage d'abstention à Saint-Laurent-de-Chamousset. Lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 78,33% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 80,8% au premier tour, soit 1 132 personnes. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record. 11:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Saint-Laurent-de-Chamousset aux législatives ? Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central au premier tour des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures. Au fil des scrutins précédents, les 1 930 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. En 2017, lors des législatives, le pourcentage de participation avait atteint 53,62% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Saint-Laurent-de-Chamousset. Le taux de participation était de 44,4% au dernier round. 09:30 - On peut faire son choix jusqu'à 18 heures à Saint-Laurent-de-Chamousset pour ces législatives 2022 9 candidats se présentent dans la seule circonscription de Saint-Laurent-de-Chamousset ce 12 juin, pour le 1er round des législatives 2022. Un niveau de prétendants au niveau des autres circonscriptions. Et les 1401 citoyens de la commune auront jusqu'à 18 heures pour se diriger vers le bureau de vote et faire leur choix pour ce premier round.

Législatives 2022 à Saint-Laurent-de-Chamousset : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales votant à Saint-Laurent-de-Chamousset (Rhône) seront incités à participer aux législatives comme tous les Français. Pour quel prétendant pencheront-ils ? Avec un premier tour à son avantage le 10 avril dernier, le président nouvellement réélu pourra-t-il se reposer sur cette commune pour avoir une majorité à l'hémicycle ? A l'occasion de la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 30,14% des votes au premier tour à Saint-Laurent-de-Chamousset. L'actuel chef de l'Etat avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25,34% et 14,48% des voix. Le choix des administrés de Saint-Laurent-de-Chamousset était resté identique au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (57,82% des voix). Marine Le Pen avait rassemblé 42,18% des suffrages.