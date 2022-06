Résultat de la législative à Saint-Laurent-de-Mure : en direct

12/06/22 11:15

A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 31% des votes au premier tour à Saint-Laurent-de-Mure, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur du parti La République En Marche et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 28% et 14% des votes. A l'opposé du premier tour, Emmanuel Macron était, 15 jours plus tard, arrivé en tête du second tour en rassemblant 50% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 50% des suffrages. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils capables de s'emparer d'un fauteuil de député dans cette circonscription ? Quel sera la conclusion des élections législatives 2022 à Saint-Laurent-de-Mure ( Rhône ) ? Elles doivent se tenir les 12 et 19 juin 2022.