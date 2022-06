Résultat de la législative à Saint-Laurent-en-Grandvaux : 2e tour en direct

En direct

18:56 - Des législatives prometteuses à Saint-Laurent-en-Grandvaux pour le bloc de gauche Le poids des électeurs de la Nouvelle union populaire écologique et sociale sera un des enjeux de ces élections législatives dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 24,38% des suffrages à Saint-Laurent-en-Grandvaux il y a 7 jours. Mais ce premier résultat est cependant à mettre en perspective avec les voix de gauche que pouvait espérer la Nupes après l'élection présidentielle. Dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 23,13%, 4,21%, 1,64% et 1,99% en avril. Ce sont donc 30,97% d'électeurs en réalité que pouvait viser la Nupes pour ces législatives à Saint-Laurent-en-Grandvaux.

15:30 - La candidature Les Républicains en première position au premier tour Avec 33,33% des votes, la candidature Les Républicains s'est imposée à Saint-Laurent-en-Grandvaux le 12 juin dernier lors du premier tour des législatives. Les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Ensemble ! (Majorité présidentielle) recueillent 24,38% et 17,71% des suffrages. D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 sièges.

13:30 - La participation sera étudiée tout autant que les résultats aux législatives 2022 à Saint-Laurent-en-Grandvaux L'observation des résultats des derniers scrutins est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette localité. En 2017, pendant les législatives, 38,12% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Laurent-en-Grandvaux s'étaient rendus dans l'isoloir au second round, ce qui représentait 459 votants sur les 1245 habitants en âge de voter. Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections législatives, ce second tour de scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections législatives françaises atteignait 57,36% au second tour, 6% de plus qu'au premier tour.