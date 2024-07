Résultat des législatives 2024 à Morbier (39400) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Morbier, quels seront les reports des voix de la gauche ? L'électorat de gauche va-t-il rester fidèle à la nouvelle alliance LFI-PS-Ecologistes-PCF lors de ce second tour des élections ou aller vers une autre candidature ? L'ensemble a rassemblé un peu plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Au cours du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 22,4% des votes à Morbier. Un chiffre à compléter néanmoins avec les 21,77% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,51% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,99% pour Yannick Jadot, 1,06% pour Fabien Roussel et 1,36% pour Anne Hidalgo).

20:58 - Quel score pour le Rassemblement national lors du 2e tour à Morbier ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera très commenté au niveau local pour cette élection 2024. La progression du RN se montre déjà puissante à Morbier entre le score du parti en 2022 (18,9%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (33,16%), de l'ordre de 15 points. Mais celle-ci devrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les projections donnant au RN une progression d'environ 150 sièges comparé aux législatives 2022 (89 sièges). Assez pour prévoir un ancrage durable du parti dans la zone, et ce quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Que peuvent montrer les résultats des législatives 2022 pour Morbier ? Le résultat de l'élection législative 2022 apparaît aussi comme un indicateur clé au moment de ce second tour du 7 juillet. Le premier tour des législatives à l'époque à Morbier offrait en revanche 26,21% pour Delphine Gallois Jobez (LREM)des suffrages, alors que les candidats Les Républicains obtiendront 25,42% des voix. Morbier optera en revanche pour Marie-Christine Dalloz (Les Républicains) au second tour, finalement à la première place localement avec 66,48%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 33,52%.

20:05 - Les premiers résultats des législatives peuvent-ils avoir un sens pour le 2e tour à Morbier ? Selon les projections des sondeurs communiquées juste avant le second tour, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti serait susceptible de s'arroger pas loin de 250 députés à l'issue du second tour des législatives. Ce qu'on appelait encore la Nupes il y a peu pourrait accaparer entre 170 et 200 sièges. Les candidats d'Ensemble! Pourraient conserver une centaine de députés. Il convient néanmoins de tenir compte des caractéristiques locales. Marie-Christine Dalloz (Les Républicains) a recueilli 39,93% des voix à Morbier le 30 juin dernier, au soir du 1er round de l'élection législative. Un score qui lui a permis d'arriver devant Thierry Mosca (Rassemblement National) et Evelyne Ternant (Union de la gauche) avec 33,16% et 22,4% des votants. Marie-Christine Dalloz était aussi en tête dans la 2ème circonscription du Jura dans son ensemble, avec cette fois 38,59%, devant Thierry Mosca avec 32,76% et Evelyne Ternant avec 24,75%.

19:21 - Quelles leçons tirer des taux de participation à Morbier ? Pour comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette localité, il faut également étudier les résultats des dernières élections. En comparaison avec les élections européennes du 9 juin, la participation au 1er tour des législatives 2024 à Morbier a augmenté de 15 points, culminant à 64,87%. Pendant le scrutin européen du mois de juin 2024, sur les 1 860 inscrits sur les listes électorales à Morbier, 49,25% s'étaient effectivement rendus aux urnes. La participation était de 46,36% il y a cinq ans. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 20% à midi et 45% à 17 heures, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - À Morbier, l'abstention peut-elle augmenter au 2e tour des législatives ? L'abstention constitue incontestablement l'une des clés de ces législatives. Le pourcentage de participation au premier tour des élections législatives 2024 à Morbier s'élevait à 64,87%. Pour rappel, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 42,84% au premier tour et 41,72% au second tour. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 835 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 74,28% s'étaient rendus aux urnes, contre un taux de participation de 73,68% au second tour, soit 1 352 personnes. La méfiance vis à vis des hommes politiques serait par exemple susceptible de faire augmenter le pourcentage de participation à Morbier (39400).

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Morbier Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Morbier mettent en évidence des tendances évidentes qui pourraient influencer le résultat des élections législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 10,09% et une densité de population de 55 hab/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (73,58%) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des 787 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (10,66%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en CDD (6,67%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Morbier mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 24,63% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.