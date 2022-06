Résultat de la législative à Saint-Laurent-en-Grandvaux : en direct

12/06/22 17:19

Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il battre le record d'abstention des législatives de 2017 ? Pour rappel, à l'échelle nationale en 2017, la participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, c’était moins qu’en 2012. Afin de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il faut observer les résultats des derniers scrutins. Il y a 5 ans, au moment des élections législatives, parmi les 1 204 inscrits sur les listes électorales à Saint-Laurent-en-Grandvaux, 44,44% étaient allés voter au premier tour. Le taux de participation était de 38,12% au dernier round.

L'abstention constituera indéniablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2022 à Saint-Laurent-en-Grandvaux. L'inflation et son impact sur le moral des foyers français seraient de nature à modifier la stratégie de vote des habitants de Saint-Laurent-en-Grandvaux (39150). En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 245 personnes en âge de voter dans la localité, 30,6% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 29,0% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.

A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 29% des voix au premier tour à Saint-Laurent-en-Grandvaux. Le fondateur du parti "La République En Marche" avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 23% et 22% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Laurent-en-Grandvaux avec 62% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 38% des voix. Les citoyens de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Quel prétendant à l'Assemblée nationale installeront en pole position des résultats des élections législatives les électeurs habitant à Saint-Laurent-en-Grandvaux à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin 2022 ?