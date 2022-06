Résultat des législatives à Saint-Léger-lès-Domart - Election 2022 (80780) [PUBLIE]

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Léger-lès-Domart est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Somme

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de la législative à Saint-Léger-lès-Domart. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale arrache la première place chez les 1186 citoyens inscrits dans la 1ère circonscription de la Somme et résidant à Saint-Léger-lès-Domart. L'issue définitive de l'élection législative à l'échelle de la 1ère circonscription de la Somme résultera de la conduite des électeurs des 80 autres communes qui lui sont rattachées. La participation atteint 49% des électeurs figurant sur les registres électoraux au sein de la commune pour cette circonscription législative. François Ruffin a ainsi rassemblé 42% des votes. Il coiffe au poteau Nathalie Ribeiro-Billet (Rassemblement National) et Pascal Rifflart (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui obtiennent dans l'ordre 37% et 12% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Léger-lès-Domart François Ruffin Nouvelle union populaire écologique et sociale 40,09% 42,26% Nathalie Ribeiro-Billet Rassemblement National 22,58% 37,22% Pascal Rifflart Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,31% 11,83% Mathilde Roy Les Républicains 7,01% 3,83% Pascal Fradcourt Divers centre 3,25% 1,22% Pascal Scribe Reconquête ! 2,72% 1,04% Thierry Vandeplassche Ecologistes 2,01% 1,39% Jean-Patrick Baudry Divers extrême gauche 1,15% 1,04% Noé Boxoën Droite souverainiste 0,88% 0,17% Participation au scrutin Circonscription Saint-Léger-lès-Domart Taux de participation 45,92% 49,33% Taux d'abstention 54,08% 50,67% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,75% 1,71% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,76% 0,00% Nombre de votants 38 588 585

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Léger-lès-Domart sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:44 - Que vont choisir les supporters de gauche à Saint-Léger-lès-Domart ? Une des questions clés de ces élections législatives, en France comme à Saint-Léger-lès-Domart, sera le résultat du bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche. L'Insoumis avait atteint 17,23% des suffrages le dimanche 10 avril dans la localité. Et c'est encore sans compter les suffrages écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 1,45% et 0,89% au premier tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un point de départ de 19,57% pour le bloc de gauche pour ces législatives à Saint-Léger-lès-Domart. 16:30 - Que concluent les grandes tendances des législatives 2022 pour Saint-Léger-lès-Domart ? Al'issue de la dernière élection, à Saint-Léger-lès-Domart, Marine Le Pen finissait en tête avec 49,78% des voix, devant Emmanuel Macron à 17,45%, puis Jean-Luc Mélenchon, en troisième position à 17,23% et Éric Zemmour à 3,69%. Les indicateurs nationaux des dernières heures viendront peut-être modifier la situation lors des législatives à Saint-Léger-lès-Domart au 1er tour, même si on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. Pour rappel la coalition de gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon a tutoyé la majorité dans les sondages avant la fin de campagne. Dans cette séquence, le RN de Marine Le Pen s'est rapproché des 20%. 14:30 - A la lumière de la récente présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Saint-Léger-lès-Domart ? À Saint-Léger-lès-Domart, l'un des critères déterminants de ces législatives 2022 sera indéniablement le taux d'abstention. La flambée des prix qui pèse sur les finances des Français est notamment en mesure de modifier la stratégie de vote des habitants de Saint-Léger-lès-Domart. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, 21,2% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 22,48% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle nationale, la participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - Le score de la participation lors des législatives 2022, un élément essentiel à Saint-Léger-lès-Domart ? Comment votent ordinairement les électeurs de cette localité ? Cinq ans plus tôt, pendant les élections législatives, 50,61% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Léger-lès-Domart avaient boudé les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 49,74% au deuxième round. Les législatives mobilisent généralement moins que le scrutin présidentiel. Qu'en sera-t-il cette année ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : l'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. 09:30 - Quelques infos clés pour les élections à Saint-Léger-lès-Domart Cela fait déjà plusieurs heures qu'on vote à Saint-Léger-lès-Domart et il y a encore de la marge pour remplir son devoir citoyen puisque l'unique bureau de vote de la ville peut accueillir les électeurs jusqu'à 18 heures. Ce sont 9 hommes et femmes qui sont candidats dans la circonscription correspondant à la commune, un nombre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions françaises.

Législatives 2022 à Saint-Léger-lès-Domart : les enjeux

Durant la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 50% des votes au premier tour à Saint-Léger-lès-Domart. La finaliste malheureuse de l'élection présidentielle de 2022 avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 17% et 17% des votes. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Léger-lès-Domart avec 69% des voix, abandonnant par conséquent 31% des votes à Emmanuel Macron. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN seront-ils à même de s'emparer d'un siège de député dans cette circonscription ? Comme partout dans le pays, les citoyens de Saint-Léger-lès-Domart (80780) seront amenés à contribuer aux élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.