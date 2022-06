En direct

19:42 - Que vont décider les électeurs de gauche à Saint-Léon-sur-l'Isle ? Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 22,26% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle à Saint-Léon-sur-l'Isle le dimanche 10 avril. Et c'est sans compter les suffrages écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 2,05% et 2,05% au 1er tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un potentiel de 26,36% pour la coalition LFI-PS-EELV dans la commune.

16:30 - Que peuvent enseigner les intentions de vote des législatives 2022 pour Saint-Léon-sur-l'Isle ? Le président sortant avait obtenu 19,97% des voix à Saint-Léon-sur-l'Isle, à l'issue du dernier rendez-vous présidentiel contre 27,85% dans toute la France. La candidate du FN avait cumulé 28,4% des votes contre un peu plus de 23% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 22,26% (contre 21,95%). Les mouvements nationaux des dernières heures viendront probablement remettre en question cette donne à Saint-Léon-sur-l'Isle, même si on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Et pour rappel, la coalition de gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de la majorité dans les sondages avant la fin de campagne. Pendant ce temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - Le chiffre phare de ces élections législatives 2022 à Saint-Léon-sur-l'Isle reste l'abstention À Saint-Léon-sur-l'Isle, l'une des clés du scrutin législatif sera indiscutablement la participation. La peur d'une résurgence de l'épidémie de covid-19 est en mesure de dépouiller les bureaux de vote de leurs électeurs à Saint-Léon-sur-l'Isle (24110). Il y a 2 mois, au second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 582 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 23,54% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 20,54% au premier tour. Pour comparer, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record.

11:30 - L'abstention aux élections législatives 2022 à Saint-Léon-sur-l'Isle va-t-elle faire pire qu'au scrutin 2017 ? Comment ont voté ordinairement les électeurs de cette commune lors des élections antérieures ? Il y a 5 ans, au moment des législatives, parmi les 1 495 personnes en âge de voter à Saint-Léon-sur-l'Isle, 48,29% étaient restées chez elles au premier tour. Le taux d'abstention était de 43,68% au deuxième round. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il battre le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au second tour.