Résultat de la législative à Saint-Leu : en direct

12/06/22 17:08

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Leu sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:08 - À Saint-Leu, des sondages aussi convaincants ? Les indicateurs nationaux des dernières semaines auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Saint-Leu. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. La majorité et La Nupes ont vu leur écart se rabougrir dans les intentions de vote jusqu'à descendre à un minuscule point avant la fin de campagne (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national très proche, juste en dessous des 20%. Lors de la dernière échéance, à Saint-Leu, Jean-Luc Mélenchon se propulsait à meilleure place de l'élection avec 46,16% des voix, devant Marine Le Pen à 20,47%, puis Emmanuel Macron avec 15,44% et Éric Zemmour, quatrième avec 3,4%. Un résultat à comparer avec ce qui a eu lieu dans l'ensemble du pays : un Emmanuel Macron premier à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. 14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Saint-Leu Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Saint-Leu, qu'en sera-t-il de la participation ? Le conflit armé ukrainien et ses retombées sur l'économie mondiale seraient de nature à pousser les électeurs de Saint-Leu à se désintéresser du scrutin. Il y a 2 mois, au second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 43,5% dans la ville. L'abstention était de 48,18% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record. 11:30 - À Saint-Leu quel était le pourcentage de la participation à Saint-Leu en 2017 ? L'analyse des résultats des rendez-vous électoraux antérieurs est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. En 2017, durant les législatives, parmi les 26 722 personnes en âge de voter à Saint-Leu, 38,17% s'étaient rendues aux urnes au premier tour, à comparer avec un taux de participation de 45,07% au deuxième round. Plus d'un électeur sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, c’était déjà moins qu’en 2012. 09:30 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Saint-Leu ? Au cas où vous peinez à cerner les 15 candidats au premier tour dans l'unique circonscription de Saint-Leu, gardez vos nerfs. Les 36 bureaux de vote ne fermeront qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la ville.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Saint-Leu comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 7ème circonscription de La Réunion

Tête de liste Liste Karim Juhoor Divers gauche Hélène Coddeville Ensemble ! (Majorité présidentielle) Richelain Catherine Divers Thierry Robert Divers centre Remy Massain Parti radical de gauche Gaël Velleyen Régionaliste Eric Marcely Droite souverainiste Jean François Nativel Divers droite Jonathan Riviere Rassemblement National François Valeama Divers gauche Isaline Tronc Divers gauche Jérôme Bachou Divers centre Perceval Gaillard Divers gauche Jean Luc Payet Divers extrême gauche Johan Guillou Divers gauche

Législatives 2022 à Saint-Leu : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives à Saint-Leu ? Elles se dérouleront précisément les 12 et 19 juin 2022. Pendant l'élection présidentielle de 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait amassé 46% des votes au premier tour à Saint-Leu. Le fondateur de La France Insoumise avait devancé Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 20% et 15% des voix. Le résultat national avait cependant imposé aux administrés de Saint-Leu de changer de champion pour le second tour. Marine Le Pen avait remporté le second tour en empochant 58% des votes. Emmanuel Macron avait obtenu 42% des suffrages. La nouvelle coalition de partis de gauche recevra-t-elle la confiance des citoyens de cette agglomération à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ?