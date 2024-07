Résultat des législatives 2024 à l'Étang-Salé : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Dynamique électorale à l'Étang-Salé : une analyse socio-démographique

A mi-chemin des élections législatives, L'Étang-Salé regorge de diversité et d'activités. Avec une population de 13 836 habitants répartis dans 6 489 logements, cette ville présente une densité de 370 hab/km². Ses 1 422 entreprises démontrent une économie florissante. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (69,19%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 23,39% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2252,55 € par mois, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 26,39%, révélant une situation économique tendue. L'Étang-Salé manifeste la vigueur et l'authenticité d'un pays en évolution.