Résultat de la législative à Saint-Louis : 2e tour en direct

Le point de départ pour le bloc LFI-PS-EELV-PC était de 55,06% avant ces législatives à Saint-Louis. Soit l'addition des voix de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Ce chiffre a inévitablement déteint sur la nuance de gauche lors du premier tour des législatives la semaine passée et devrait encore déterminer le second tour aujourd'hui, la Nupes étant absente des débats (selon le ministère de l'Intérieur) dans la circonscription.

15:30 - Les candidats Divers gauche peuvent-elles l'emporter à Saint-Louis ?

A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. Le camp mené par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 sièges. Les Républicains pourraient conserver entre 40 et 65 députés. Le Rassemblement national devrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Il convient cependant de tenir compte des particularités de chaque territoire, comme par exemple à Saint-Louis. Dimanche 12 juin lors du premier round des législatives, les électeurs de Saint-Louis ont plébiscité les candidats Divers gauche qui ont bénéficié de 88,2% des bulletins de vote. Ils sont suivis par les candidats Rassemblement National et Ecologistes qui récupèrent respectivement 9,33% et 1,23% des votes.