Résultat des législatives 2024 aux Abymes : les premiers chiffres du 2e tour

Aux Abymes, l'un des facteurs forts du scrutin législatif est immanquablement le niveau de participation. 65,3% des électeurs des Abymes se sont abstenus lors du 1er tour des élections législatives 2024. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, sur les 40 493 personnes en âge de voter au sein de la ville, 53,91% avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 53,57% au premier tour. Pour mémoire, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 72,47% au premier tour et 67,16% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour aux Abymes ?

Les Abymes : enjeux locaux et perspectives électorales

Dans la commune des Abymes, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des élections législatives. Dans l'agglomération, 18,39% des résidents sont des enfants, et 23,73% de plus de 60 ans. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 15 200 €/an, sont souvent caractéristiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Le nombre de familles monoparentales (52,27%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, tandis que le taux de salariés en CDD (13,88%) indique des défis de stabilité du travail. Le pourcentage d'étudiants, de 8,18% aux Abymes, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.