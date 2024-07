Résultat des législatives 2024 à Pointe-à-Pitre : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Les données démographiques de Pointe-à-Pitre révèlent les tendances électorales

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Pointe-à-Pitre mettent en lumière des tendances claires susceptibles d'affecter le résultat des élections législatives. Avec une densité de population de 6143 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 36,46%, les enjeux liés au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 13 436 € par an, sont souvent l'expression d'une tension économique locale. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 10,77% et d'une population étrangère de 10,08% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, évalué à 9,83% à Pointe-à-Pitre, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.