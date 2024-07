Résultat des législatives 2024 à Morne-à-l'Eau : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Morne-à-l'Eau aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

La démographie et le profil socio-économique de Morne-à-l'Eau contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les législatives. Dans la ville, 17,57% des résidents sont des enfants, et 8,43% sont des personnes âgées. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2110,97 € par mois, sont souvent symptomatiques d'une pression financière sur les foyers. Le nombre de bénéficiaires du RSA (11,40%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, et le pourcentage de salariés en CDD (13,41%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Morne-à-l'Eau mettent en relief une diversité de qualifications, avec 15,05% des résidents titulaires du seul bac. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.