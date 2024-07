Résultat des législatives 2024 à Saint-François : les premiers chiffres du 2e tour

À Saint-François, l'une des clés de ces législatives 2024 est indéniablement l'ampleur de l'abstention. Dans l'agglomération, 65,84% des électeurs se sont abstenus lors du premier tour des élections législatives 2024. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 48,08% des électeurs de l'agglomération. L'abstention était de 48,98% au premier tour. En comparaison, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 72,77% au premier tour. Au deuxième tour, 65,6% des votants ne se sont pas déplacés. Quel taux atteindra l'abstention à Saint-François ce soir ? La question des retraites et l'insécurité seraient de nature à inciter les habitants de Saint-François à s'intéresser plus fortement à l'élection.

17:29 - Saint-François : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Saint-François regorge de diversité et d'activités. Avec ses 13 004 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 3 093 entreprises, Saint-François se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 18,13% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 6,52% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. La présence de 720 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 5,83%, favorise son multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2332,0 € par mois, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 24,64%, synonyme d'une situation économique instable. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Saint-François participe à l'histoire de la France.