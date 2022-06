En direct

19:34 - Sur qui vont se porter les supporters de gauche à Saint-Louis ? Jean-Luc Mélenchon aurait été élu au premier tour il y a deux mois si la dernière présidentielle s'était jouée à Saint-Louis, le député de Marseille ayant enregistré 53,9% des suffrages dans la ville. Et c'est encore sans compter les votes écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 0,77% et 0,13% au premier tour de la présidentielle. La Nupes peut donc espérer glaner 54,8% à Saint-Louis pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Que peuvent enseigner les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Saint-Louis ? Avec 53,9% des votes, au premier tour à Saint-Louis, Jean-Luc Mélenchon avait glané la meilleure place à l'issue de la dernière élection. Marine Le Pen arrivait à la deuxième place à 24,65%, devançant Emmanuel Macron à 14,69% et Nathalie Arthaud à 1,53%. Néanmoins, à l'échelle du pays, on retrouvait le président-candidat à 27,85%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait à près de 22%. Les tendances nationales des dernières heures viendront peut-être remettre en question ce paysage et donc le résultat des législatives dans la commune dimanche, même si on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Pour rappel la Nupes a vu son score bondir très près de la majorité dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria). Au même moment, le RN de Marine Le Pen s'est rapproché des 20%.

14:30 - La participation sera étudiée tout autant que les résultats aux élections législatives 2022 à Saint-Louis À Saint-Louis, le taux d'abstention sera indiscutablement l'un des critères importants de ces élections législatives 2022. A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle représentait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Il y a 2 mois, pour le second tour de l'élection présidentielle, 61,09% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient boudé les urnes. L'abstention était de 68,84% au premier tour. L'inflation et ses répercussions sur la vie des ménages sont de nature à pousser les citoyens de Saint-Louis à se désintéresser du scrutin.

11:30 - Quel était le pourcentage de la participation à Saint-Louis en 2017 ? L'étude des résultats des précédents rendez-vous électoraux permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. Cinq ans plus tôt, lors des élections législatives, 78,07% des personnes aptes à voter à Saint-Louis avaient boudé les urnes au premier tour. L'abstention était de 85,72% au deuxième tour. Plus d'un électeur sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de la France : l'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour.