Résultat de la législative à Saint-Mandé : en direct

En direct

17:16 - Que peuvent enseigner les sondages des législatives 2022 pour Saint-Mandé ? Les mouvements nationaux des ultimes semaines auront probablement un écho à Saint-Mandé dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des particularités locales. La Nupes est remontée tout près de la majorité dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde et le Cevipof). Au même moment, le Rassemblement national de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%. Or à Saint-Mandé, Emmanuel Macron figurait en pôle position de la dernière présidentielle avec 40,8% des voix au 1er round, devant Jean-Luc Mélenchon à 17,0%. Arrivaient ensuite, avec 16,35%, Éric Zemmour et enfin, à 7,92%, Valérie Pécresse. Dans l'ensemble du pays, c'est un résultat de près de 28% des votants qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.

14:30 - Quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives 2022 à Saint-Mandé ? À Saint-Mandé, la participation sera indiscutablement l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2022. Les populations des grandes et moyennes communes votent fréquemment moins que dans les petites, la tendance peut-elle changer pour des législatives ? Il y a 2 mois, pour le second tour de l'élection présidentielle, 27,02% des électeurs inscrits dans la commune avaient boudé les urnes, contre une abstention de 22,15% au premier tour. En comparaison, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.

11:30 - La participation aux élections législatives 2022 à Saint-Mandé peut-elle faire pire qu'en 2017 ? Le premier tour de scrutin de ce 12 juin affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'instar des élections législatives de 2017 ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. L'observation des résultats des scrutins passés est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette agglomération. Il y a cinq ans, pendant les élections législatives, le pourcentage de participation s'était hissé à 53,07% au premier tour dans la commune à Saint-Mandé. La participation était de 43,35% au deuxième tour.