Résultat de la législative à Saint-Martin-Boulogne : en direct

17:15 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Saint-Martin-Boulogne ?

Avec 31,74% des votes exprimés, à Saint-Martin-Boulogne, Marine Le Pen avait obtenu la tête du vote à l'issue de la dernière présidentielle. Emmanuel Macron terminait deuxième à 29,38%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 17,59% et Éric Zemmour à 5,17%. Pourtant, au niveau national, on retrouvait le président-candidat à un peu moins de 28%, la candidate du FN à 23,15%. Le leader de LFI terminait à 21,95%. Les indicateurs nationaux des ultimes semaines infléchiront certainement cette donne et donc le résultat des législatives dans la commune, même s'il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Or la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon s'est approchée de la majorité présidentielle dans les sondages avant la trêve. Dans le même temps, le Rassemblement national a passé la barre des 19%.