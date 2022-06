Résultat de la législative à Saint-Martin-en-Haut : 2e tour en direct

En direct

18:13 - La coalition LFI-PS-EELV était arrivée au pied du podium à Saint-Martin-en-Haut il y a sept jours Dans les 4 bureaux de vote de Saint-Martin-en-Haut, les voix qui avaient choisi le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche lors des législatives seront probablement déterminantes ce dimanche pour la seconde étape du scrutin. Le candidat de gauche avait obtenu 19,32% des suffrages il y a sept jours. Mais ce score est néanmoins à mettre en perspective avec les voix de gauche que pouvait récupérer la Nupes après la présidentielle. Dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 15,18%, 4,6%, 1,61% et 1,14% en avril. Ce sont donc 22,53% d'électeurs en réalité que pouvait viser la coalition LFI-PS-EELV-PC pour ces législatives à Saint-Martin-en-Haut.

15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) en tête pour le 1er tour Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 députés. De leur côté, les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 sièges. Il convient néanmoins de tenir compte des particularités des territoires, comme par exemple à Saint-Martin-en-Haut. Avec 32,07% des votes, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Saint-Martin-en-Haut pour le 1er tour des élections législatives le 12 juin dernier. Les représentants Les Républicains et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent grâce à dans l'ordre 26,44% et 19,32% des voix.

13:30 - L'abstention va-t-elle battre un nouveau record à Saint-Martin-en-Haut aux législatives 2022 ? Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis les années 1970 lors des élections législatives, ce second tour de scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le taux de participation aux élections législatives françaises représentait 42,64% au second tour contre 55,4% au deuxième tour du scrutin de 2012. Au cours des dernières années, les 4074 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, à l'occasion des législatives, 45,29% des personnes aptes à participer à une élection à Saint-Martin-en-Haut avaient pris part au scrutin au deuxième round, autrement dit 1380 votants s'étaient déplacés dans leur bureau de vote.