Une des questions cruciales de ces législatives, en France comme à Saint-Martin-en-Haut, sera le résultat de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier avait atteint 15,18% des suffrages lors de la présidentielle sur place. Les conversions des votes écologistes et socialistes sont aussi à regarder de près ce 12 juin dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 4,6% et 1,61% au premier tour de la présidentielle. Voilà qui donne une réserve de voix de 6,21% du côté des électeurs de gauche, en plus du score de Mélenchon.

16:30 - À Saint-Martin-en-Haut, des sondages tout aussi valables qu'en France ?

Les indications nationales des dernières heures auront sans doute une résonnance à Saint-Martin-en-Haut au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Les deux forces principales de l'élection ont vu leur écart se rapprocher dans les sondages jusqu'à descendre à 1 minuscule point juste avant la période de réserve (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), devant un Rassemblement national troisième, non loin des 20%. Lors de la présidentielle 2022, à Saint-Martin-en-Haut, Emmanuel Macron achevait la course en tête au premier round de la présidentielle avec 33,54% des voix, devant Marine Le Pen à 21,51%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon à 15,18% et Valérie Pécresse, quatrième à 7,63%.