Résultat des législatives à Saint-Maur-des-Fossés - Election 2022 (94100) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Saint-Maur-des-Fossés

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Maur-des-Fossés est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription du Val-de-Marne

Le résultat de l'élection législative 2022 à Saint-Maur-des-Fossés est tombé. Au niveau de la 1ère circonscription du Val-de-Marne, les 51006 habitants de Saint-Maur-des-Fossés ont opté pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Ces chiffres ne représentent cependant pas la réalité des suffrages au niveau de la circonscription : 3 autres communes contribuent aussi au résultat de l'élection législative dans la 1ère circonscription du Val-de-Marne. Frédéric Descrozaille a accumulé 30% des votes au sein de la commune. Il précède Germain Roesch (Les Républicains) et Thierry Guintrand (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui obtiennent dans l'ordre 24% et 22% des suffrages. Le taux de participation parmi les citoyens habilités à se rendre aux urnes dans la commune à l'échelle de cette circonscription électorale s'établit à 55% (28 047 votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Maur-des-Fossés Frédéric Descrozaille Ensemble ! (Majorité présidentielle) 28,74% 30,38% Thierry Guintrand Nouvelle union populaire écologique et sociale 27,84% 22,14% Germain Roesch Les Républicains 19,13% 24,45% Laurent Jolly Rassemblement National 8,97% 8,10% Mirela Bratulescu Reconquête ! 5,72% 6,25% Amina Bouatlaoui Ecologistes 3,74% 3,80% Pierre-Louis Lauzet Divers gauche 3,04% 2,56% Pierre Robin Ecologistes 1,84% 1,80% Almash Patel Divers extrême gauche 0,77% 0,36% Géraldine Telle Divers 0,22% 0,16% Françoise Le Parc Divers gauche 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Saint-Maur-des-Fossés Taux de participation 51,06% 54,99% Taux d'abstention 48,94% 45,01% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,15% 0,92% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,47% 0,36% Nombre de votants 43 472 28 047

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Maur-des-Fossés sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:45 - Du côté de la Nupes, les 17,45% de Jean-Luc Mélenchon à Saint-Maur-des-Fossés font espérer Ce que choisiront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche reste une des questions clés de ces législatives 2022, à Saint-Maur-des-Fossés comme dans toute la France. Cet électorat représentait 17,45% des suffrages lors de la présidentielle sur place. N'oublions pas non plus les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 6,91% et 1,33% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un point de départ de 25,69% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à Saint-Maur-des-Fossés. 16:30 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Saint-Maur-des-Fossés ? Avec 38,89% des suffrages, au premier round à Saint-Maur-des-Fossés, Emmanuel Macron avait gagné la première position à la dernière élection suprême. Jean-Luc Mélenchon terminait à la deuxième place à 17,45%, au-dessus de Marine Le Pen à 10,62% et Éric Zemmour à 10,37%. Néanmoins, à l'échelle nationale, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à un peu moins de 28%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait à 21,95%. Les indications nationales des dernières heures infléchiront certainement ce tableau et donc le résultat des législatives à Saint-Maur-des-Fossés dimanche. Et pour rappel, la coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche est remontée tout près de la majorité dans les sondages juste avant la période de réserve. Au même moment, le RN a dépassé les 19%. 14:30 - D'après les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera la participation aux législatives à Saint-Maur-des-Fossés ? La participation sera sans nul doute l'une des clés du scrutin législatif 2022 à Saint-Maur-des-Fossés. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée en avril dernier. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 23,37% dans l'agglomération, à comparer avec un taux d'abstention de 19,25% au premier tour. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses répercussions sur l'économie mondiale seraient capables d'avoir un impact sur les choix que feront les électeurs de Saint-Maur-des-Fossés. 11:30 - A l'annonce des résultats des législatives, quels seront les pourcentages d'abstention à Saint-Maur-des-Fossés ? La publication des résultats des législatives 2022 est autant attendue que le pourcentage de participation qui est souvent trop bas lors de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures. L'observation des résultats des élections passées permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette agglomération. Cinq ans plus tôt, pendant les législatives, 54,77% des personnes en capacité de voter à Saint-Maur-des-Fossés avaient pris part au scrutin au premier tour, contre un taux de participation de 46,72% au deuxième tour. 09:30 - Saint-Maur-des-Fossés bénéficie d'un arrêté pour voter jusqu'à 20 heures Les caractéristiques de ces législatives 2022 à Saint-Maur-des-Fossés sont simples : la métropole ne couvre qu'une seule circonscription où s'affrontent 11 candidats. Un niveau dans la moyenne des autres circonscriptions de France. Les électeurs auront jusqu'à 20 heures en fin de journée pour pénétrer dans l'isoloir. L'horaire de fermeture des bureaux de vote a en effet été décalé dans la commune pour minimiser le nombre d'abstentionnistes.

Législatives 2022 à Saint-Maur-des-Fossés : les enjeux

Comme partout dans le pays, les citoyens de Saint-Maur-des-Fossés (94100) seront incités à participer aux législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Pour quel candidat pencheront-ils ? Les administrés de cette ville se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 38,89% des voix au premier tour à Saint-Maur-des-Fossés, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin et l'actuelle députée de la onzième circonscription du Pas-de-Calais avaient obtenu 17,45% et 10,62% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs de Saint-Maur-des-Fossés avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui accordant 76,74% des votes, abandonnant ainsi 23,26% des votes à Marine Le Pen.