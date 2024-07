Résultat des législatives 2024 à Bonneuil-sur-Marne : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Bonneuil-sur-Marne : enjeux locaux et perspectives électorales

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Bonneuil-sur-Marne est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 18 750 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 1 409 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (65,02%) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. La présence de 3 228 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 26,87%, favorise son pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 311 euros/an, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,74%, synonyme d'une situation économique tendue. À Bonneuil-sur-Marne, où les moins de 30 ans représentent 43% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir commun et florissant.