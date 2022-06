Résultat des législatives à Saint-Médard-de-Mussidan - Election 2022 (24400) [PUBLIE]

12/06/22 21:12

Le ministère de l'Intérieur a officiellement rendu public le résultat de l' élection législative à Saint-Médard-de-Mussidan. Au soir du premier round des élections législatives 2022, les 1272 habitants de Saint-Médard-de-Mussidan inscrits dans la 1ère circonscription de la Dordogne ont désigné la candidature Rassemblement National. Williams Ambroise a amassé 26% des suffrages dans la commune. Il devance Pascale Martin (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Philippe Chassaing (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui décrochent 21% et 19% des suffrages. Néanmoins, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative peut encore évoluer si les électeurs des 48 autres communes qui la composent votent différemment de ceux de Saint-Médard-de-Mussidan. Le taux d'abstention atteint 44% des électeurs inscrits sur les registres électoraux dans la commune pour la 1ère circonscription de la Dordogne.

À Saint-Médard-de-Mussidan, l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2022 sera indéniablement la participation. La guerre aux portes de l'Europe est capable de dépouiller les bureaux de vote de leurs électeurs à Saint-Médard-de-Mussidan (24400). Il y a 2 mois, lors du deuxième tour de la présidentielle, 81,5% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient participé à l'élection, contre un taux de participation de 82,94% au premier tour, c'est-à-dire 1 050 personnes. Pour comparer, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.

Les dynamiques nationales des dernières semaines auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Saint-Médard-de-Mussidan dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. La Nupes s'est approchée de la majorité dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Dans le même temps, le RN de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%. Or Emmanuel Macron avait obtenu 19,57% des voix à Saint-Médard-de-Mussidan, lors du dernier rendez-vous présidentiel contre 27,85% dans toute la France. Marine Le Pen accumulait 34,44% des votes contre un peu plus de 23% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 17,61% (contre 22%).

Un des paramètres clés de ces élections législatives, en France comme à Saint-Médard-de-Mussidan, sera le résultat du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon. Le candidat avait atteint 17,61% des suffrages le 10 avril dernier sur place. On peut encore y ajouter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 2,05% et 2,15% au premier tour de la présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc espérer un total théorique de 21,81% à Saint-Médard-de-Mussidan pour ces légilsatives.

Quel sera la conclusion des législatives à Saint-Médard-de-Mussidan ( Dordogne ) ? Elles doivent avoir lieu précisément les 12 et 19 juin prochains. Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 34.4% des voix au premier tour à Saint-Médard-de-Mussidan, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur de La République En Marche et l'ancien parlementaire européen avaient obtenu 19.6% et 17.6% des votes. Le choix des habitants de Saint-Médard-de-Mussidan était resté constant au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (58.0% des suffrages). Emmanuel Macron avait rassemblé 42.0% des voix. En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN auront-ils la possibilité de s'emparer d'un fauteuil à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ?