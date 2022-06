Résultat de la législative à Saint-Michel-sur-Orge : en direct

17:18 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Saint-Michel-sur-Orge ?

La majorité présidentielle a vu son score reculer à un trait du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête (28% contre 27% selon deux sondages Ipsos-Sopra-Steria pour Le Monde et France Télévisions). Le RN, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces dynamiques des dernières heures auront probablement un écho sur les législatives à Saint-Michel-sur-Orge dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Lors de la dernière élection, à Saint-Michel-sur-Orge, Jean-Luc Mélenchon se propulsait à meilleure place au premier round de l'élection avec 30,22% des voix, devant Emmanuel Macron à 26,19%. Arrivaient ensuite Marine Le Pen à 17,32% et Éric Zemmour avec 6,16%.