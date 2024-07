Résultat des législatives 2024 à Grigny : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Grigny : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Grigny mettent en évidence des tendances évidentes susceptibles d'affecter les résultats des élections législatives. Le taux de chômage à 20,7% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les directives sur le travail. Avec une densité de population de 5836 habitants/km² et 40,57% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1806,09 euros/mois, sont souvent l'expression d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 38,01% et d'une population étrangère de 34,09% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, de 8,23% à Grigny, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.