Résultat des législatives 2024 à Sainte-Geneviève-des-Bois : les premiers chiffres du 2e tour

Au cours des élections antérieures, les 36 143 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. À Sainte-Geneviève-des-Bois, le taux de participation lors du premier tour des législatives 2024 était de 66,48%, plus important que celui des dernières élections européennes. Lors du scrutin européen de début juin, 21 315 personnes habilitées à voter à Sainte-Geneviève-des-Bois avaient effectivement pris part au scrutin (soit 50,37%), contre une participation de 49,58% il y a cinq ans. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 19,81% à 12 heures et 45,26% à 17 h, c’était mieux qu’en 2019.

Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet 2024, lors du 2e tour des élections législatives à Sainte-Geneviève-des-Bois ? Dans l'agglomération, le pourcentage de participation lors du premier tour des législatives 2024 s'élevait à 66,48%. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 20 725 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 76,02% avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 70,07% au deuxième tour, ce qui représentait 14 532 personnes. En proportion, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,42% au premier tour. Au second tour, 45,99% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Sainte-Geneviève-des-Bois ce soir ? Les populations des communes de petite taille se déplacent souvent plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'inverser pour les législatives à Sainte-Geneviève-des-Bois ?

17:29 - Élections législatives à Sainte-Geneviève-des-Bois : impact de la démographie et de l'économie locale

Comment la population de Sainte-Geneviève-des-Bois peut-elle influencer le résultat des élections législatives ? La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures en matière d'éducation et de soins de santé. Dans l'agglomération, 37% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 21,58% de plus de 60 ans. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (18,66%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 9 911 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Enfin, la présence d'une population étrangère de 14,91% et d'une population immigrée de 18,64% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation à Sainte-Geneviève-des-Bois mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,89% des habitants titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.