Résultat des législatives 2024 à Morsang-sur-Orge : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Morsang-sur-Orge : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

À Morsang-sur-Orge, les données démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent impacter les élections législatives. Dans l'agglomération, 22,15% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 7,07% sont des personnes âgées. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (76,99%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 5 991 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Enfin, la présence d'une population immigrée de 17,05% et d'une population étrangère de 13,37% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Morsang-sur-Orge mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,83% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.