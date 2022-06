Résultat de la législative à Saint-Nicolas : en direct

En direct

19:21 - Quel résultat aux législatives de Saint-Nicolas pour la Nupes ? Une des questions clés de ces élections législatives, en France comme à Saint-Nicolas, reste le résultat de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. Le député de Marseille avait obtenu 20,12% des suffrages lors de la présidentielle dans la cité. Mais il faut encore y ajouter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 3,82% et 2,16% au premier tour de la présidentielle. Autrement dit un point de départ de 26,1% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives à Saint-Nicolas.

16:30 - À Saint-Nicolas, des sondages tout aussi pertinents ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, à Saint-Nicolas, Marine Le Pen se hissait à la meilleure place avec 30,91% des voix, devant Emmanuel Macron à 27,72%, puis Jean-Luc Mélenchon, en troisième position à 20,12% et Éric Zemmour à 4,27%. En revanche à l’échelle nationale, Emmanuel Macron terminait ce premier round avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les dynamiques nationales des derniers jours changeront peut-être ce tableau et donc le résultat des législatives dans la ville au 1er tour. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se resserrer dans les sondages jusqu'à atteindre un petit point avant la fin de campagne (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national en embuscade, au-dessus de 19%.

14:30 - L'abstention sera étudiée autant que les résultats des législatives à Saint-Nicolas À Saint-Nicolas, l'une des clés du scrutin législatif sera indéniablement l'abstention. Les populations des grandes et moyennes communes votent la plupart du temps moins que dans les petites, cet état de fait peut-il s'inverser pour des législatives ? Pour le second tour de la présidentielle, parmi les 3 399 personnes en âge de voter dans la ville, 27,92% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 27,36% au premier tour. Pour rappel, au niveau du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.

11:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Saint-Nicolas aux législatives ? Comment votent habituellement les habitants de cette ville ? Cinq ans auparavant, lors des élections législatives, 3 436 électeurs de Saint-Nicolas avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 48,66%), contre un taux de participation de 44,0% au dernier round. Le premier tour de scrutin de ce 12 juin affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'image des législatives de 2017 ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée au premier round des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h.