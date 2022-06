Résultat des législatives à Saint-Ouen - Election 2022 (80610) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Saint-Ouen

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Ouen est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Somme

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Saint-Ouen. Les habitants de Saint-Ouen votant dans la 1ère circonscription de la Somme ont opté pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale dimanche 12 juin. L'abstention parmi les habitants inscrits sur les registres électoraux au sein de la commune pour cette circonscription législative s'élève à 59%, ce qui représente 717 non-votants. L'issue finale de l'élection législative à l'échelle de la 1ère circonscription de la Somme résultera du comportement de vote des électeurs des 80 autres communes qui la composent. François Ruffin a engrangé 47% des suffrages dans la ville. Nathalie Ribeiro-Billet (Rassemblement National) et Pascal Rifflart (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) le suivent avec 32% et 9% des voix.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Ouen François Ruffin Nouvelle union populaire écologique et sociale 40,09% 46,89% Nathalie Ribeiro-Billet Rassemblement National 22,58% 31,54% Pascal Rifflart Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,31% 8,92% Mathilde Roy Les Républicains 7,01% 3,11% Pascal Fradcourt Divers centre 3,25% 2,07% Pascal Scribe Reconquête ! 2,72% 3,53% Thierry Vandeplassche Ecologistes 2,01% 2,07% Jean-Patrick Baudry Divers extrême gauche 1,15% 0,21% Noé Boxoën Droite souverainiste 0,88% 1,66% Participation au scrutin Circonscription Saint-Ouen Taux de participation 45,92% 40,69% Taux d'abstention 54,08% 59,31% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,75% 1,63% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,76% 0,41% Nombre de votants 38 588 492

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Ouen sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:44 - Que vont trancher les supporters de gauche à Saint-Ouen ? Dans les 2 bureaux de vote de Saint-Ouen, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle seront probablement déterminantes ce dimanche pour les législatives 2022. Le candidat LFI avait obtenu 16,83% des suffrages le 10 avril dernier dans la cité. Et c'est sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 0,99% et 1,73% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc de gauche part donc avec un potentiel théorique de 19,55% à Saint-Ouen pour ce premier tour. 16:30 - Que concluent les intentions de vote des législatives 2022 pour Saint-Ouen ? La majorité présidentielle a vu son résultat chuter tout près de de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les sondages ce vendredi soir (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%. Ces mouvements des dernières heures auront probablement un écho à Saint-Ouen au 1er tour. Mais on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. Avec 49,26% des votes exprimés, au premier round à Saint-Ouen cette fois, Marine Le Pen avait obtenu la meilleure place à la dernière élection. Emmanuel Macron arrivait à la deuxième place à 16,83%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 16,83% et Éric Zemmour à 5,57%. 14:30 - A la lumière de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Saint-Ouen ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Saint-Ouen ? La crainte d'une reprise de la pandémie de covid et ses conséquences en matière économique et sanitaire seraient notamment en mesure de tempérer l'importance du scrutin aux yeux des citoyens de Saint-Ouen (80610). Il y a deux mois, pour le second tour de l'élection présidentielle, 29,89% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 30,94% au premier tour. Pour rappel, au niveau de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record. 11:30 - À Saint-Ouen, le score de l'abstention aux élections législatives 2022 sera un élément important Au cours des dernières années, les 1 882 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, pendant les élections législatives, le taux de participation avait atteint 46,66% au premier tour dans la commune à Saint-Ouen, à comparer avec un taux de participation de 41,91% au dernier round. Plus de la moitié des électeurs ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. 09:30 - Quelques données clés pour les élections à Saint-Ouen Bonjour et bienvenue dans ce live où vous pourrez vivre ce 1er round des législatives 2022 à Saint-Ouen, jusqu'à ce que les résultats soient connus. On compte 9 candidats dans la seule circonscription de la ville (un chiffre dans la moyenne nationale) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour aller voter ce dimanche de 1er tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

Législatives 2022 à Saint-Ouen : les enjeux

Lors de l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait obtenu 49% des votes au premier tour à Saint-Ouen. L'actuelle députée du Pas-de-Calais avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 17% et 17% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens de Saint-Ouen avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui conférant 71% des votes. Emmanuel Macron avait récupéré 29% des voix. Les habitants de cette ville se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du RN à l'Assemblée comme au premier tour de l'élection présidentielle ? Quelle sera l'issue des législatives 2022 à Saint-Ouen (80610) ? Elles se dérouleront très exactement les 12 et 19 juin 2022.