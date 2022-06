Résultat des législatives à Saint-Paul - Election 2022 (97411) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Saint-Paul

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Paul est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultats élections législatives par circonscription à Saint-Paul La commune de Saint-Paul est divisée en 2 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus. 2ème circonscription de La Réunion (PUBLIE) 7ème circonscription de La Réunion (PUBLIE)

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de La Réunion

Les citoyens de Saint-Paul votant dans la 2ème circonscription de La Réunion ont choisi la représentante Divers gauche lors du premier round des élections législatives 2022. A l'échelle de la ville, Karine Lebon a collecté 47% des votes. Elle devance Audrey Fontaine (Union des Démocrates et des Indépendants) et Michelle Graja (Rassemblement National) qui reçoivent 16% et 7% des suffrages. Le résultat définitif de la législative au niveau de cette circonscription résultera du comportement de vote des électeurs des 2 autres communes qui lui sont rattachées. Le taux d'abstention parmi les habitants enregistrés dans les registres électoraux au sein de la commune pour la 2ème circonscription de La Réunion s'établit à 74%.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Paul Karine Lebon Divers gauche 42,89% 47,24% Audrey Fontaine Union des Démocrates et des Indépendants 13,11% 16,39% Erick Fontaine Régionaliste 12,57% 6,57% Michelle Graja Rassemblement National 8,19% 7,41% Karine Infante Régionaliste 5,03% 3,69% Vincent Defaud Ecologistes 4,51% 4,96% Virginie Peron Régionaliste 4,50% 4,38% Sullaiman Soilihi Divers extrême gauche 2,84% 2,12% Alix Mera Droite souverainiste 2,27% 3,17% Stéphane Chen-Tzu-Kuong Reconquête ! 1,99% 2,07% Nicolas Legentil Divers extrême gauche 0,98% 0,92% Véronique Ferrier Divers droite 0,62% 0,70% Emmanuel Georgette Divers 0,50% 0,37% Laurent Philippe Hoarau Divers 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Saint-Paul Taux de participation 25,55% 25,63% Taux d'abstention 74,45% 74,37% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,50% 3,74% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,45% 3,77% Nombre de votants 25 283 12 320

Résultat de la législative dans la 7ème circonscription de La Réunion

C'est la candidature Divers gauche qui a encaissé le plus de bulletins de votes auprès des électeurs de Saint-Paul inscrits dans la 7ème circonscription de La Réunion. Les citoyens des 5 autres communes composant cette circonscription législative voteront-ils comme ceux de Saint-Paul ? Perceval Gaillard a amassé 25% des votes. Il coiffe au poteau Thierry Robert (Divers centre) et Hélène Coddeville (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui recueillent respectivement 16% et 14% des voix. La participation parmi les citoyens autorisés à voter au sein de la commune pour la 7ème circonscription de La Réunion s'élève à 27%.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Paul Thierry Robert Divers centre 24,53% 15,83% Perceval Gaillard Divers gauche 20,82% 24,62% Johan Guillou Divers gauche 13,57% 5,46% Hélène Coddeville Ensemble ! (Majorité présidentielle) 8,79% 14,41% Jonathan Riviere Rassemblement National 8,23% 9,11% Jean François Nativel Divers droite 6,37% 13,15% Karim Juhoor Divers gauche 4,39% 1,34% Isaline Tronc Divers gauche 3,56% 2,37% Gaël Velleyen Régionaliste 2,81% 4,30% Eric Marcely Droite souverainiste 1,97% 2,21% François Valeama Divers gauche 1,51% 1,19% Jean Luc Payet Divers extrême gauche 1,03% 1,19% Richelain Catherine Divers 1,03% 2,57% Remy Massain Parti radical de gauche 0,71% 1,02% Jérôme Bachou Divers centre 0,68% 1,24% Participation au scrutin Circonscription Saint-Paul Taux de participation 29,31% 26,70% Taux d'abstention 70,69% 73,30% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,23% 4,06% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,70% 4,83% Nombre de votants 34 662 10 077

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Paul sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:43 - Que vont choisir les électeurs de gauche à Saint-Paul ? Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la finale de la présidentielle il y a deux mois si l'élection s'était limitée à Saint-Paul. Et c'est encore sans compter les suffrages du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 3,38% et 1,72% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un point de départ de 46,41% pour la Nupes pour ces législatives à Saint-Paul. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Saint-Paul ? La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à 1 petit point avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national en embuscade, au-dessus de 19%. Ces dynamiques des dernières semaines auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives à Saint-Paul. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. Avec 41,31% des suffrages, à Saint-Paul cette fois, Jean-Luc Mélenchon avait gagné la tête du vote à la dernière présidentielle. Emmanuel Macron arrivait à la deuxième place à 20,97%, devant Marine Le Pen à 18,51% et Éric Zemmour à 4,22%. Néanmoins, dans toute la France, on retrouvait le président-candidat à un peu moins de 28%, Marine Le Pen à 23,15%. Le leader de LFI terminait à un peu moins de 22%. 14:30 - La participation demeure le chiffre clé de ces législatives à Saint-Paul À Saint-Paul, l'abstention sera l'une des clés de ces élections législatives. La guerre en Ukraine et ses conséquences sur les tarifs des matières premières pourraient entre autres tempérer l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Saint-Paul. Lors du deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 58,29% dans l'agglomération. Le taux de participation était de 51,57% au premier tour, soit 44 129 personnes. En comparaison, au niveau du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - L'abstention va-t-elle battre un nouveau record à Saint-Paul à l'occasion du premier tour des législatives 2022 ? Le résultat des législatives 2022 est autant attendu que le pourcentage d'abstention qui est toujours très élevé lors de ce type d'élection. Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. Au cours des dernières années, les 104 831 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs préférences de vote. Durant les dernières élections législatives, le taux de participation s'était élevé à 32,98% au premier tour dans la commune à Saint-Paul. Le taux de participation était de 39,31% au deuxième tour. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les législatives 2022 à Saint-Paul Les caractéristiques de ces législatives à Saint-Paul sont limpides : la commune recoupe 2 circonscriptions où sont en lice 29 candidats. Un chiffre supérieur à celui des autres circonscriptions françaises. Autre point majeur: les votants auront jusqu'à 18 heures dans la soirée pour se rendre à l'isoloir. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été prolongé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour améliorer la part d'inscrits mobilisés.

Législatives 2022 à Saint-Paul : les enjeux