En direct

18:41 - Un député ce soir pour la Nupes ? Le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche avait atteint le niveau de la majorité il y a une semaine si la législative. Ce premier résultat est néanmoins à évaluer au regard des voix de gauche qui pouvaient logiquement échoir à la Nupes après l'élection présidentielle. Dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 18,02%, 5,62%, 1,84% et 2,42% il y a deux mois. Ce sont donc 27,9% de votants en réalité que pouvait viser la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à Saint-Pierre-des-Nids.

15:30 - Vers un échec pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Saint-Pierre-des-Nids ? Le 12 juin dernier à l'occasion du premier round de la législative, les citoyens de Saint-Pierre-des-Nids ont plébiscité la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à qui ils ont accordé 53,36% des suffrages. Elle a précédé les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Rassemblement National qui recueillent 21,93% et 13,74% des suffrages. A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 députés.

13:30 - La participation va-t-elle encore descendre au 2e tour des législatives à Saint-Pierre-des-Nids ? Afin de cerner davantage le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des derniers scrutins. Il y a cinq ans, durant les élections législatives, 1453 inscrits sur les listes électorales de Saint-Pierre-des-Nids avaient participé au vote au premier tour (soit 50,45%), contre un taux de participation de 41,36% pour le second tour. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Pour mémoire, au niveau du pays en 2017, l'abstention aux élections législatives françaises représentait 57,36% au second tour, c'était bien plus qu'au premier tour.