Résultat des législatives à Saint-Pierre - Election 2022 (97410) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Saint-Pierre

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Pierre est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription de La Réunion

Le résultat de l'élection législative à Saint-Pierre est tombé. À Saint-Pierre, les 66689 citoyens rattachés à la 4ème circonscription de La Réunion ont penché pour le représentant Les Républicains. Reste à déterminer si les citoyens des 2 autres communes rattachées à la 4ème circonscription de La Réunion voteront comme ceux de Saint-Pierre. Le niveau de l'abstention parmi les habitants habilités à fréquenter les urnes dans la commune pour cette circonscription s'établit à 65% (43 612 non-votants). David Lorion a recueilli 42% des votes. Il ressort devant Emeline K/bidi (Divers gauche) et Annie-Claude Dite Saphia Boucher (Rassemblement National) qui récupèrent respectivement 22% et 10% des voix.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Pierre Emeline K/bidi Divers gauche 36,11% 22,40% David Lorion Les Républicains 32,48% 42,20% Annie-Claude Dite Saphia Boucher Rassemblement National 10,54% 9,58% Ruth Dijoux Ecologistes 5,80% 6,79% Stéphane Albora Ecologistes 4,98% 7,26% Sharif Bemat Divers centre 3,63% 4,58% Patricia Hoareau Droite souverainiste 2,54% 2,75% Richard Riani Divers 1,44% 2,02% Serge Latchoumanin Divers extrême gauche 1,14% 1,27% Rudy Thazard Régionaliste 0,92% 0,87% Isabelle Payet Divers 0,43% 0,28% Participation au scrutin Circonscription Saint-Pierre Taux de participation 36,16% 34,60% Taux d'abstention 63,84% 65,40% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,38% 3,62% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,85% 3,70% Nombre de votants 39 390 23 077

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Pierre sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:44 - Quel résultat aux législatives de Saint-Pierre pour la coalition de LFI avec ses alliés ? Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour le 2eme round de la présidentielle il y a deux mois si l'élection s'était jouée à Saint-Pierre. Les conversions des suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à observer ce soir dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 2,66% et 1,52% au premier tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un point de départ de 45,11% pour la coalition LFI-PS-EELV pour ces législatives à Saint-Pierre. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Saint-Pierre ? La majorité LREM-Ensemble a vu son score reculer à un trait de la Nupes dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, a courru après les 20%. Ces mouvements des dernières semaines auront probablement une résonnance à Saint-Pierre dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Or le premier tour de la dernière présidentielle, à Saint-Pierre cette fois, se terminait avec, en tête, Jean-Luc Mélenchon avec 40,93% des suffrages. A la suite, on trouvait Marine Le Pen à 22,06%, puis Emmanuel Macron à 18,44% et Éric Zemmour à 4,04%. 14:30 - L'abstention demeure l'un des enjeux majeurs de ces élections législatives 2022 à Saint-Pierre À Saint-Pierre, l'une des clés de ces législatives sera immanquablement l'étendue de l'abstention. L'inflation est par exemple susceptible de faire le jeu du camp de l'abstention à Saint-Pierre. En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, 61,02% des personnes en âge de voter dans la commune avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 56,77% au premier tour, ce qui représentait 37 719 personnes. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - Un nouveau record d'abstention peut-il être battu à Saint-Pierre à l'occasion du premier tour des législatives ? Les législatives mobilisent généralement moins que la présidentielle. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, c’était déjà moins qu’en 2012. L'analyse des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. En 2017, au moment des législatives, le taux de participation s'était hissé à 40,34% au premier tour au niveau de Saint-Pierre, à comparer avec une participation de 45,83% pour le deuxième round. 09:30 - Les bureaux de vote ferment leurs portes à 18 heures à Saint-Pierre Pour ces élections législatives à Saint-Pierre, les 92 bureaux de vote (de Bureau 1 à Bureau 92) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 18 heures, pour débuter le dépouillement. Ce sont 11 candidats qui se présentent dans l'unique circonscription correspondant à la ville, soit à peu près autant que la moyenne dans le pays.

Législatives 2022 à Saint-Pierre : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales habitant à Saint-Pierre (974) seront incités à participer à l'élection de leur député comme partout en France. Pour quel prétendant voteront-ils ? A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait récolté 40,9% des voix au premier tour à Saint-Pierre, devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. L'actuelle députée de la 11e circonscription du Pas-de-Calais et l'ex-banquier de la Banque Rothschild avaient obtenu 22,1% et 18,4% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon n'étant pas parvenue à se maintenir, Marine Le Pen était finalement arrivée en tête du second tour grâce à 56,2% des suffrages face à Emmanuel Macron (43,8%). La gauche rassemblée recevra-t-elle la majorité des voix des citoyens de cette agglomération comme au premier tour de la présidentielle ?